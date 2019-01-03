英超》切爾西砸23億簽20歲新秀 就為防「他」走人

2019年01月03日 17:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

切爾西以6400萬歐元轉會費簽下多特蒙德20歲小將普利希奇（右）。（路透）

英超「藍軍」切爾西在冬季轉會開了第一槍，以6400萬歐元（近新台幣23億）的轉會費，從德甲多特蒙德挖來20歲美國新星普利希奇（Christian Pulisic），除了展現他們仍是當今足壇最能砸錢的豪門之一，更是未雨綢繆，預防陣中王牌射手阿札（Eden Hazard）在今夏投奔「銀河艦隊」皇家馬德里。

阿札去年夏天幫助比利時拿下隊史最佳的世足季軍成績，也在俄羅斯世足賽榮膺「銀球獎」。他將在7日度過28歲生日，正好是運動員最成熟的年齡，但與切爾西的合約將於明年夏天到期，卻遲遲不願與球團提前續約。

阿札態度搖擺，因為他想去挑戰西甲早已不是秘密，皇馬更對他頻送秋波。據了解，阿札對留在藍軍或前進皇馬，都保持開放態度，因此他不會於此時提前續約，就看皇馬今夏會否開出夠力的轉會條件。

阿札不一定會留在倫敦的史坦福橋球場。（路透）

也就是說，切爾西能否留住阿札，攸關未來的戰力布局，發球權卻在皇馬手上，這可不是藍軍所希望的，畢竟去年夏天他們就吃過皇馬的虧。當時在世足賽贏得「金手套獎」的比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），就是合約剩下1年又想去皇馬，要切爾西把他交易出去。

結果為了避免1年後一無所獲，切爾西只好送走庫爾圖瓦，收到3800萬英鎊轉會費。價碼還在其次，重點是藍軍失去了當家門神，只好砸7160萬英鎊去買斷畢爾包競技門將凱帕（Kepa）的合約，等於賠錢送走世足金手套得主，人財兩失。

切爾西去年夏天被皇馬搶走世足金手套獎門神庫爾圖瓦，可說人財兩失。（路透資料照）

眼看阿札的情況又將成為下一個庫爾圖瓦，切爾西不得不出手設立防火牆。年僅20歲的普利希奇被歐洲多家豪門追逐，藍軍有理由相信他會是下一個阿札，而簽下來又回租給多特蒙德半年，也卡上今夏才會是阿札去留的關鍵點。

倘若阿札要走，切爾西已有王牌的接班人，儘管普利希奇無法立刻頂上阿札，至少局面不會像去年夏天失去當家門神那樣被動與慌亂；如果阿札選擇留下，那很好，增添普利希奇也是加分，畢竟切爾西也該換血了。

包括威廉（Willian）、佩德羅（Pedro）、吉魯（Olivier Giroud）、路易斯（David Luiz）與法布雷加斯（Cesc Fabregas）等，切爾西多名主將都已步入而立之年，簽下普利希奇，也是藍軍啟動年輕化的重要一步棋。

(中時電子報)