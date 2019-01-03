有機白木耳禮盒送禮大方 照顧國姓鄉獨老

2019年01月03日 17:33 中時 廖肇祥

九二一社會企業推出養生白玉耳禮盒，所得扣除成本，照顧國姓鄉獨居長輩。（廖肇祥攝）

九二一社會企業社工及志工忙著包裝白玉耳禮盒，希望能籌措鄉內獨老的送餐基金。（廖肇祥攝）

國姓鄉生活重建協會從九二一地震以來，照顧國姓鄉獨居老人，從今年開始，一天供餐兩次，並問候老人生活起居，但因為經濟不景氣，募款來源減少，獨居老人送餐公益行動受到影響，協會轉型為社會企業，農曆春節前自售養生白木耳禮盒，收入用來支助九二一重建社會企業，幫助國姓鄉獨居長輩。

九二一地震震央在國姓鄉九份二山，鄉內福龜社區也嚴重災害，經營機車行的邱慶禧不僅店面倒塌，並親眼看到19歲的技師罹難，深感生命的無常與脆弱，劫後餘生後與社區媽媽們共同組織福龜重建工作隊，協助受災戶避難及照護，九二一重建工作階段性任務完成，轉型為南投縣生活重建協會，為獨居老人送愛心便當、為貧困往生者送行，開辦長期居家照護、日間托老、兒童課輔，數十年如一日。

但靠著政府補助與民間捐款，經費來源並不穩定，為讓慈善事業能永續，邱慶禧創立了九二一社會企業，加工國姓鄉在地生產的白木耳，販售所得扣除生產成本，全投入偏鄉社會福利工作。邱慶禧表示，協會每天要協助獨居長輩張羅午、晚約300個便當，一年要支出約250萬元，當前經濟不景氣，捐款收入銳減，因此在過年之前推出有機「素食燕窩」白玉耳飲品禮盒，送禮大方又能傳遞愛心給偏鄉。

九二一社會企業的有機白玉耳露共有冰糖、柴燒桂圓口味，整箱24瓶2500元，生產成本佔了1800元，白玉耳公益禮盒8入每盒為700元，盈餘都是捐給921社會企業，近日社工與志工們忙著包裝分箱，希望春節前能為鄉內獨居長輩們籌措到今年度的送餐、照護基金。

(中時 )