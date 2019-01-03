性侵姦屍11人最小僅8歲！陸「開膛手傑克」伏法

2019年01月03日 17:36 中時電子報 馮英志

在大陸轟動一時的「白銀市連環殺人案」、被稱為「中國開膛手傑克」的高承勇，經最高人民法院核准後於3日上午被執行死刑。

犯下白銀市連環殺人案、外界稱「中國開膛手傑克」的高承勇於3日伏法。

綜合陸媒與外電報導，高承勇於1988年5月至2002年2月間，在甘肅省白銀市、內蒙古自治區包頭市犯下多宗搶劫、故意殺人、強姦、侮辱屍體等罪行，共導致11名女性受害人死亡，年齡最小的更只有8歲。檢方指出，高承勇用事先準備的彈簧刀、繩子、布兜等工具犯案，受害人不但遭到性侵，其皮膚、雙乳、雙手、陰部等器官更被兇手切下帶走。

「白銀案」辦案期間長達28年，一度被稱為「世紀懸案」。當地警方曾在2004年時懸賞20萬人民幣，希望取得「白銀案」相關線索，但毫無下文。直到2016年高承勇的親人因涉嫌經濟犯罪，警方調查其DNA發現城河村高氏家族男性的Y染色體，或與「白銀案」現場取得的DNA有關。之後警方取得高承勇的DNA，發現與命案現場的指紋等證物高度吻合。高承勇在2016年8月被警方拘捕後，也供認了自己曾犯下的全部罪行。

2018年3月30日，白銀市中級人民法院宣判，判處高承勇以搶劫、故意殺人、強姦、侮辱屍體四項罪名，數罪並罰判處被告高承勇死刑。白銀中院在判決書裡指高男「犯罪動機極其卑劣、犯罪手段極其殘忍，犯罪性質極其惡劣，犯罪情節極其嚴重」。

(中時電子報)