防非洲豬瘟！農委會明起禁金門豬肉輸台2週

防檢局組長徐榮彬進行簡報。(郭吉銓攝)

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左二起為農委會防檢局長馮海東、主委陳吉仲、防檢局組長徐榮彬、家畜衛生試驗所代理組長鄧明中。(郭吉銓攝)
左起為農委會主委陳吉仲、防檢局組長徐榮彬、家畜衛生試驗所代理組長鄧明中。(郭吉銓攝)
農委會主委陳吉仲(左二)強調，為確保整體產業安全將暫停金門豬隻及產品輸台14天。(郭吉銓攝)
金門海岸驚見豬屍，已驗出染非洲豬瘟陽性！農委會召開記者會說明（影/中時電子報FB）

金門海邊發現的豬屍，確定感染非洲豬瘟病毒，農委會代理主委陳吉仲傍晚宣布緊急處置措施，明起金門的豬肉及其製品禁止外運2週，2週後確認金門全島豬隻都沒問題，才會恢復豬肉及其製品的對外運輸。

這頭染非洲豬瘟病毒的豬屍來自何方？防檢局說，從海流、風向，以及豬屍旁充滿漂流垃圾、寶特瓶判斷，是對岸來的，從外觀來看，發現時約已死亡3天，並已腐爛，採樣送驗後即送焚化。陳吉仲說，已同步通報對岸，希望他們做好死豬管控，不要影響到金門的養豬產業。

陳吉仲並且表示，這是大陸爆發疫情後，邊境漂來染非洲豬瘟豬屍的首例，已針對發現豬屍的地方周邊5公里內的畜牧場，全面進行移動管制，並針對人車物管制及消毒，等到檢驗全部沒問題之後，才會解除移動管制。

陳吉仲說，每年從金門運到本島的豬肉及其製品約有10噸，為了確保本島畜牧場防疫安全，金門豬肉品自明起2週內暫停運到本島，等確認全部沒問題再解除。

(中時電子報)

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