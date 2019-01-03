蘭嶼居民健檢延宕近6年 監委糾正衛福部

2019年01月03日 17:53 中時 鄭舲

蘭嶼存放低階核廢料導致居民不滿，爭議存在已久，但衛福部自2012年起，長期嚴重延宕蘭嶼居民健康檢查，罔顧蘭嶼長期存放低階核廢料造成蘭嶼居民健康風險，監委張武修、瓦歷斯・貝林提案糾正衛福部，並請經濟部與原民會檢討改善。

張武修表示，2012年立法院決議要求原能會協調經濟部、衛福部等機關，儘速辦理蘭嶼居民健康檢查，經濟部因此請衛福部協調國衛院協助辦理「蘭嶼低階核廢料對居民長期健康與安全評估及健康流行病學調查先驅研究計畫」。

不過，張武修指出，計畫第一期執行項目卻未包括「蘭嶼居民健康檢查」，經立法院及蘭嶼居民持續要求，國衛院才調整將「蘭嶼居民健康檢查」納入計畫第一期作業，經濟部遲至2016年8月29日同意變更計畫，對蘭嶼居民提供部落巡迴健康檢查，實施期間延長至2017年6月30日止。

張武修表示，因「先驅研究計畫」調整併入「蘭嶼居民健康檢查」，依原住民族基本法第21條及「人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法」第4條規定，須經原民會社群審查委員會（CRB）審查同意，但是國衛院直至先驅研究計畫即將屆期仍未能取得CRB同意，導致計畫無法順利執行，無法進行健康檢查。

監委調查發現，「先驅研究計畫」第一期目標，即在於探究原住民地區居民健康檢查法令限制的相關研析，國衛院未取得CRB同意，仍繼續調整計畫將健康檢查項目納入，明知該計畫無法落實執行，多年未積極採取解決方法，導致經濟部2017年6月30日終止計畫，造成延宕蘭嶼居民健康檢查近6年之久，且耗用經費達2860萬餘元；衛福部長期督管不力，經濟部與原民會也未積極關切與協助，行事也有欠積極；因此糾正衛福部，並函請經濟部及原民會檢討改善。

(中時 )