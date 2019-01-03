大巨蛋復工跨出第一步 都審會同意遠雄模擬計畫

大巨蛋今再度舉行都審大會，都審會今同意遠雄以環評人數59833人或7萬人以上進行電腦模擬。（林縉明攝）

友善列印
中時

台北大巨蛋3日四度至台北市都市設計審議委員會闖關，市府、遠雄再度針對容留人數、交通動線等議題交鋒，遠雄提出大巨蛋容留人數近8萬人以及57輛大客車減為28輛，雙方經過4小時僵持，都審會同意遠雄以高於環評容留人數59833人進行防災避難電腦模擬；大客車則須維持57輛，並於大巨蛋L型基地解決，若窒礙難行，勉強同意遠雄用全區檢討，等同推翻先前歷次都審會決議。

新任都發局長黃景茂今首度主持都審大會，台北市長柯文哲辦公室主任李文宗也到場關注，當地里長吳建德於民眾陳情時提案，希望聘請前局長林洲民擔任都審委員，繼續為民眾把關，但黃景茂僅說，這不是單方面問題，涉及行政程序，會列入考慮。

都審會歷次會議要求遠雄防災模擬人數應與環評容留人數一致，若模擬人數超過環評人數，應先送環評審議，遠雄今首度把松菸文創園區納入模擬範圍，並提出近8萬人模擬人數，同時把地面層上下客57輛大客車改為28輛。

委員王价具認為，遠雄每次都審都推翻前次結論，提案數據也都不一樣，而且沒提供圖說，不知道該怎麼審，這樣持續下去只是浪費大家時間，應先確定模擬參數。

遠雄解釋，人數增加是因應營運後舉辦活動工作人員；大客車數量減少是評估，未來真正會需要大客車場合僅企業年會、宗教法會，一年約8天，因此改提出大客車28輛上下客方案討論。

今都審會氣氛相較過去輕鬆，有別過去遠雄與市府針鋒相對，遠雄與委員討論參數時，數度以做不到、無參考拒絕調整，甚至代表遠雄的建築師羅興華對於委員要求把模擬參數調到最嚴格還笑稱「有信心一定會過」。

都審會最終決議，遠雄能以環評人數59833人或7萬人以上進行模擬，大客車則維持57輛臨停，並優先在大巨蛋L型基地滿足臨停需求，若有困難，遠雄應提出困難點，將予以同意擴大整個基地規畫，下次會議依模擬資料再討論。

(中時 )

防非洲豬瘟！農委會明起禁金門豬… 桃機「漲」聲響起 機票、餐飲擬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。