大巨蛋復工跨出第一步 都審會同意遠雄模擬計畫

2019年01月03日 18:44 中時 林縉明

台北大巨蛋3日四度至台北市都市設計審議委員會闖關，市府、遠雄再度針對容留人數、交通動線等議題交鋒，遠雄提出大巨蛋容留人數近8萬人以及57輛大客車減為28輛，雙方經過4小時僵持，都審會同意遠雄以高於環評容留人數59833人進行防災避難電腦模擬；大客車則須維持57輛，並於大巨蛋L型基地解決，若窒礙難行，勉強同意遠雄用全區檢討，等同推翻先前歷次都審會決議。

新任都發局長黃景茂今首度主持都審大會，台北市長柯文哲辦公室主任李文宗也到場關注，當地里長吳建德於民眾陳情時提案，希望聘請前局長林洲民擔任都審委員，繼續為民眾把關，但黃景茂僅說，這不是單方面問題，涉及行政程序，會列入考慮。

都審會歷次會議要求遠雄防災模擬人數應與環評容留人數一致，若模擬人數超過環評人數，應先送環評審議，遠雄今首度把松菸文創園區納入模擬範圍，並提出近8萬人模擬人數，同時把地面層上下客57輛大客車改為28輛。

委員王价具認為，遠雄每次都審都推翻前次結論，提案數據也都不一樣，而且沒提供圖說，不知道該怎麼審，這樣持續下去只是浪費大家時間，應先確定模擬參數。

遠雄解釋，人數增加是因應營運後舉辦活動工作人員；大客車數量減少是評估，未來真正會需要大客車場合僅企業年會、宗教法會，一年約8天，因此改提出大客車28輛上下客方案討論。

今都審會氣氛相較過去輕鬆，有別過去遠雄與市府針鋒相對，遠雄與委員討論參數時，數度以做不到、無參考拒絕調整，甚至代表遠雄的建築師羅興華對於委員要求把模擬參數調到最嚴格還笑稱「有信心一定會過」。

都審會最終決議，遠雄能以環評人數59833人或7萬人以上進行模擬，大客車則維持57輛臨停，並優先在大巨蛋L型基地滿足臨停需求，若有困難，遠雄應提出困難點，將予以同意擴大整個基地規畫，下次會議依模擬資料再討論。

(中時 )