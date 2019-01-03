東華大學推門禁惹議 學子封路靜坐抗議

東華師生反對校方門禁系統強勢上路，在行政大樓前封路靜坐抗議。（許家寧翻攝）

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東華師生封路抗議，要求校方「退回門禁！」（許家寧翻攝）
學生先前曾模擬門禁系統，發現午餐後尖峰時段，出現幾波機車「擠爆」校門狀況。（資料照）

花蓮國立東華大學，校內近萬學生多以機車為交通工具，校方預計今年2月結合學生證推出感應門禁系統，引來部分學子憂心恐洩露隱私和造成交通壅塞，昨在校園封路抗議，高呼「退回門禁！」校方態度強硬，往年經常發生汽機車直接衝入校園造成困擾，強調絕不退讓。

東華大學校方考量「校園安全」，決議增設柵欄式車牌辨識系統，管制校園安全預計2月開學正式上線，未來學生出入校園必須認證刷卡方能通行，但引來部分學生不滿校方決策黑箱，50名師生2日上午在行政大樓前的椰林大道封路靜坐抗議。

學生議會議長簡子涵表示，一個建置目的為「維護校園安全」的系統，但校方避免塞車的配套措施，竟是尖峰時段「開啟柵欄自由通行」，讓人覺得傻眼、可笑，批評校方門禁決策草率，只會讓騎車的學生更不方便，且無法有效維護校安。

社會系學會長許冠澤說，裝設門禁是校方單方面決定，過程中校方宣稱開過9次公聽會，卻只有2次開放學生討論，多數師生連與會資格都沒有，希望校方在施工之前懸崖勒馬，退回門禁計畫，建議校方廣納諫言，舉辦校內公投。

副校長徐輝明出面與學生對話，他表示，裝設柵欄式車牌辨識系統便於管理來校車輛，外來車輛只要按鈕一樣能進學校，E-TAG會自動拍照留存，絕非「關起門來」，裝設門禁是校方既定政策無法改變，承諾會檢討細節，盡力符合學生期待。

(中時 )

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