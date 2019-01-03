包庇色情酒店 案情升高 直指警分局長層級高官也涉案

2019年01月03日 19:00 中時 王己由

去年爆發的台北市警中山分局官警包庇色情業者弊案，台北地檢署偵辦後，案情直指警分局長層級。至於是哪一任警分局長或高階警官涉案，檢調正在調查中。

案情升高的關鍵在於，遭羈押禁見的中山分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢，在台北地院開聲押庭時，都否認犯行，但檢調去年5月約談部分被告後，曾監聽到莊琦良向其他員警說：「沒關係，阿我要有一個防火牆阿，分局長跟我說防火牆，你聽的懂嗎？」，還說「到我這邊斷就好，我要攬下」等。中山警分局長是否也涉案，檢調正縝密蒐證中。

北院今(3)日下午三點開聲押庭時，莊琦良否認犯行，辯稱他並沒有收取任何賄款。黃榮賢也否認犯行，辯稱他當時僅為支援性質，不受所長重用，不可能受所長所託轉交賄款等。但法官根據相關證人的說法及事證，認定2人涉犯貪汙治罪條例的違背職務收賄罪，及刑法公務員包庇他人媒介性交以圖利罪，犯嫌重大。

另檢察官去年5月19日約談部分被告後，莊琦良曾被監聽到在去年6月9日以行動電話向中山分局周姓警員說「沒關係，阿我要有一個防火牆阿，分局長跟我說防火牆，你聽的懂嗎？」、「我解決就好，到我這邊斷就好，你聽懂嗎？」、「我攬，可以嗎？」等內容。足徵本案疑有其他犯嫌嫌疑人涉案，莊有杜絕檢察官持續追查本案犯罪事實全貌的意圖。

法官認為，本案為集團性、長期性的員警貪污案件，涉案員警人數、各次收受賄款時間與過程、犯罪所得流向等重要關鍵事實都屬未明，仍待檢察官持續偵查，相關證人及犯罪嫌疑人的陳述，影響本案偵查成敗甚鉅。

全案還有潛在警界共犯待追查，莊、黃2人所涉為最輕本刑10年以上重罪，日後若經判決有罪，刑責甚重，實難排除為卸免刑責或維護其他共犯，以其身分影響其他共犯或證人陳述的可能性。若2人與其他共犯或證人進行勾串，將使本案事實發現陷於晦暗的高度風險，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，因此裁准羈押禁見。

(中時 )