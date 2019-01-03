桃機「漲」聲響起 機票、餐飲擬調漲因應

2019年01月03日 18:30 中時 陳麒全

桃園機場公司去年12月底召開說明會「告知」各航空公司及廠商，從今年起調漲機場各項租金，最高漲幅達72％，2家國籍航空公司預估每年將各增加近2億元支出，餐飲廠商也會減少百萬元至千萬元獲利，引發業者強烈反彈。對於日後將會增加的成本，業者基於使用者付費的策略，已在內部研擬，不排除調漲機票、與餐飲價格因應，日後旅客出國、或在桃機吃碗牛肉麵，也可能要多付些錢。

由航空公司及桃機廠商等90家公司組成的「桃園機場航空公司聯席會」表示，去年12月24日桃機公司邀請機場相關業者召開說明會，會中「告知」業者，將從今年元月1日起，調漲「桃園機場土地、建築物使用費、設備使用費、公設建設費」等，統稱房租的相關費用，突如其來的「漲」聲，讓與會業者感到相當錯愕。

業者不滿的表示，依照程序，桃機公司修改契約內容時，應該是送出增修附約，經業者報請自身公司主管核准後，才簽署生效，但這次桃機公司僅口頭「告知」，有嚴重的程序瑕疵，加上各公司今年度預算，已經在去年完成編列，在年底突然告知「漲房租」，根本無法支應增加的支出。

桃機調漲後的房租以航廈出境大廳為例，現行租金每平方公尺1080元，漲價後增加至1440元，漲幅33%；商業服務設施部分目前每平方公尺850元，預計漲至1260元，漲幅48%；入境大廳目前每平方公尺730元，將漲至1260元，漲幅高達72%。根據媒體報導，全台灣租金最高的台北101大樓，每平方公尺租金1303元，桃機漲價後最貴的房租1440元，將奪下全國冠軍。

根據業者初步估算，以國籍的中華航空不包括集團附屬公司，每年要增加1億3000萬元的支出，長榮航空及長榮集團子公司則增加1億8000萬元的費用，所有航空公司及廠商加起來，增加費用約在5億元上下。有業者已經準備在內部營運會議中拋出漲價的議題，研究是否把這次房租漲價成本轉嫁給旅客。

(中時 )