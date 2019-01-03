段宜康：中評會不處理投錯票 黨倒楣時就為所欲為？

2019年01月03日 18:14 中時 曾薏蘋

民進黨立委段宜康今在臉書爆料，「我建議民進黨中評會解散吧。」原本民進黨中評會今天開會將處理去年底縣市正副議長選舉跑票、投錯票者等相關事宜；他痛批，中評會主委蘇治芬，像魔術師一樣最後不處理；是告訴大家：在民進黨倒楣的時候，就可以為所欲為。

段宜康說，蘇治芬主持的中評會對違紀參選，可以這樣和稀泥；是告訴大家：在民進黨倒楣的時候，就可以為所欲為。連「英系」中評委都反對開除違紀跑票的人，是告訴大家日後可以比照辦理？或是陳亭妃帶著郭信良去向蔡總統撒嬌，證明還是有用？

段宜康臉書全文：

我建議民進黨中評會解散吧。

不然就明白告訴大家：違紀參選沒有關係，黨的提名制度已經名存實亡！

投票反對開除違反黨紀議員的蔡易餘中評委：今年如果黨提名你之後，有黨員違紀和你同區參選立委，請記得不可以祭出黨紀！

今天應該處理台南和花蓮的跑票議員；他們其實都已經聲明退黨了。這次中評會對這種明確的違紀行為，除了開除黨籍，沒有第二個可能了。

誰知中評會主委蘇治芬，真的像魔術師一樣，在交付表決4:3贊成開除跑票議員黨籍之後，居然可以裁示投票結果不處理！

花蓮施金樹不必説了；台南郭信良等人如果不跑票，去和國民黨合作，現在台南的議長還是民進黨籍。

昨天郭信良上電視，大大訴苦說「派系奧步」讓他只好退黨參選。但郭信良和他的政治盟友陳亭妃，不也是「正國會」的重要成員嗎？

他們所謂的「派系奧步」，就是台南市議會黨團經由投票選出正副議長候選人，只因為候選人不是他，就變成「奧步」？

正副議長投票前，中執會不是才通過跑票一律開除黨籍的決議？

郭信良過去被提名為副議長的程序，也是經過黨團投票產生。即便過程有競爭，大家也遵守黨紀把票投給他。現在為了個人利益就揪眾退黨，還把責任都推到別人身上！

蘇治芬主持的中評會對違紀參選，可以這樣和稀泥；是告訴大家：在民進黨倒楣的時候，就可以為所欲為。

所以今年民進黨提名總統候選人之後，黨內有志之士也都還可以自行參選？提名各區立委之後，也歡迎黨員再自由進場嗎？

連「英系」中評委都反對開除違紀跑票的人，是告訴大家日後可以比照辦理？或是陳亭妃帶著郭信良去向蔡總統撒嬌，證明還是有用？

(中時 )