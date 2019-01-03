六大欺敵手法 網友稱讚戴資穎為魔術師

2019年01月03日 18:10 中時電子報 黃邱倫

戴資穎不愧是世界球后，尤其是她這兩年長期稱霸世界第一寶座，並且打遍各國選手，去年11月網路上有一支影片，直接點出她的六大欺敵手法，風靡了整個世界羽壇，也讓不少網友讚嘆不已。

網友Chen Harry表示，當戴資穎能夠完美做出這些動作的時候，基本上已經無人能擊敗她了。

Griffin Seannery稱讚，不曉得她是不是經過數百次的嘗試與訓練，這個女人簡直是一位魔術師。

Spectre007更直接點名，戴資穎將成為世界傳奇，她的球風就像是大馬球王李宗偉，兩人的欺敵手法太相似了，她就像是一首來自風中喃喃自語的美妙歌曲。你可能是任何一個國家的球迷，但當你看到戴資穎的比賽之後，就絕對不能忽視她，她是一位才華洋溢的魔術師，她改變了世界女子羽球的規則。

EMPIRE ENTERTAINMENT & EVENTS說，戴資穎堪稱是女版李宗偉，她擁有驚人的體能與技巧，沒有人知道她每天到底花費多少時間在訓練場上，才能訓練出現在如此神乎其技的手法。

街頭頑童留言，「我覺得小戴輸球的原因只有3樣，第一身體不適或比賽中受傷50℅；第二當作練習在打嘗試很多完美球路25℅；第三也許下場賽事更重要所以想早點結束休息25℅。現今相同狀態沒人贏得過小戴。」

戴資穎的這支影片到目前為止已有24多萬人次瀏覽，1795個網友按讚，幾乎所有留言的網友都認為小戴顛覆了以往傳統女子羽球的觀念，是一位願意動腦子，而且手法變化多端且體能相當好的球員。

(中時電子報)