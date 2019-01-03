推廣石碇好風景 路跑活動4月28日登場

新北市石碇區公所與愛路迷協會、華梵大學將於4月28日舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，報名至1月31日止；圖為去年馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）

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新北市石碇區公所與愛路迷協會、華梵大學將於4月28日舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，報名至1月31日止；圖為去年馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）
新北市石碇區公所與愛路迷協會、華梵大學將於4月28日舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，報名至1月31日止；圖為去年馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）
新北市石碇區公所與愛路迷協會、華梵大學將於4月28日舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，報名至1月31日止；圖為去年馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）
新北市石碇區公所與愛路迷協會、華梵大學將於4月28日舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，報名至1月31日止；圖為去年馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區公所為推廣石碇的自然風景，與愛路迷協會、華梵大學合作將於4月28日將舉辦第7屆「愛路迷石碇．華梵馬拉松路跑」，活動報名至1月31日止，沿途高低起伏還有自然美景，非常適合跑者們挑戰。

石碇區公所表示，馬拉松分為42公里全馬、21公里半馬、10公里健康組、3公里休閒組，活動被跑者評定為全台灣最具挑戰性的路跑之一，全程賽場在山巒起伏綠水依傍的石碇區產業道路，以高低落差大聞名，極具挑戰性的路跑賽事。

優美的石碇溪谷風景、清新爽朗的森林氣息，徜徉於大自然的懷抱中賞景兼競賽健身，適合愛好在山林間跑步的選手參加。

比賽主場地選在華梵大學，該校位於新北市石碇區大崙山頂，為國內海拔第二高的大學，向西南方可見台北101大樓，向東方遠眺隱約見到海面，校內沿線可見梅花、竹子、松樹散佈路旁，有森林大學之美譽。

石碇觀光協會也配合路跑活動，為參與馬拉松跑友與遊客，規畫一系列的活動，聘請在地文史工作者，介紹淡蘭古道與石碇老街的歷史文化，另外，舉辦石碇美食小旅行，帶領跑友與遊客遍嘗石碇特有的在地美食，同時提供跑友特別優惠，選購在地美食特產。

石碇區公所表示，為服務交通不便的跑友，特地安排遊覽車接駁，減少交通轉換奔波之苦，活動報名至1月31日止，歡迎跑者踴躍參加。

(中時 )

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