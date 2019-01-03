日裔性感狂女 預告台灣演唱會將「特別解放」

2019年01月03日 18:18 中時 潘鈺楨

蜜絲琪將來台開唱。（海波浪製作提供）

日裔美籍創作女歌手蜜絲琪（Mitski Miyawaki），去年美國巡演場場sold out，接下來的亞洲巡演日本及韓國場是啟售即秒殺，台灣主辦單位搶下華人地區唯一演出機會，讓樂迷們喜出望外，不少中國及香港樂迷早已訂好機票，迫不及待一睹新世代女神的怪奇魅力。

Mitski在台上的她唱出一首首情慾之歌的同時，肢體語言之豐富令人乍舌，一下深蹲一下抬腿一下捧奶，宛如打破行為藝術與流行勁曲的藩籬；女力四射的厭世歌詞深深打中許多女性上班族，為此還特地要求主辦單位釋出「輕熟女優惠價」，凡二十八歲以上女性觀眾皆享有門票折扣。更妙的是，她還要求主辦為她選購多條內褲及絲襪，兒時待過台灣的她，預告將特別為台北演出帶來意想不到的「沙必死」。台北演唱會將於2月16日登場。

演出資訊：

日期｜2019 / 2 / 16（六）

時間｜19:30 入場 / 20:00 開演

地點｜The Wall Live House（羅斯福路四段200號B1）

票價｜預售1200元 / 現場1500元

28歲以上女性享有限量「輕熟女優惠價」900元（入場時須出示身份證，如未滿28須補足差額）

購票｜博客來售票系統獨家販售

主辦｜海波浪製作 Wave Productions

(中時 )