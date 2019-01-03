脾臟破裂大出血2度休克 醫院搶救成功

獅潭鄉婦女會理事長周玉嬌去年12月初發生重大車禍，經大千醫院把握黃金時間搶救，順利康復。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
大千醫院3日為獅潭鄉婦女會理事長周玉嬌辦「重生慶祝會」，分享重生喜悅。（何冠嫻攝）

擔任獅潭鄉婦女會理事長的63歲周玉嬌，在去年12月初時發生嚴重車禍，造成左半身多處骨折、撕裂傷、小腿嚴重骨折、脾臟及腎臟破裂大量出血，甚至休克2次，到院前意識不清，經大千醫院急診團隊搶救下，不但穩定生命跡象，更把握復健關鍵期，幫助周玉嬌復健治療，讓她得以下床走路順利康復。

大千院長徐千剛表示，周玉嬌到院時意識模糊不清，脾臟、腎臟大量出血陷入休克狀況，所幸外科醫師林澤村經評估緊急進行手術，穩定內臟大量出血的問題，待周玉嬌生命跡象穩定後，再交由骨科醫生容志雄以脛腓骨手術固定，14天後轉進普通病房，而副院長蔡建宗與復健團隊更把握復健關鍵期，歷經30天的醫療照顧，周玉嬌已可用輔助器下床走路。

大千醫院3日為周玉嬌舉辦「重生慶祝會」，縣長徐耀昌夫人蔡麗卿送上花束祝福，周玉嬌也在徐千剛與醫護團隊等人的陪同下，切蛋糕慶祝重生喜悅。

周玉嬌的女兒指出，當時母親命危曾考慮轉院，但與家人討論評估後決定留在大千治療。周玉嬌表示，當時痛到自己都想放棄，但在醫護人員細心照顧與加油打氣下，讓她堅定活著的意志，對於大千醫院的搶救與醫療團隊的照護相當感謝。

(中時 )

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