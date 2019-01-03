桃機調整租金 航聯會：不合理

2019年01月03日 18:32 中時 陳麒全

桃園機場公司去年12月底召開說明會「告知」各航空公司及廠商，從今年元月起調漲機場各項租金，最高項目漲幅達72％。對於突如其來的漲聲，航聯會表示，目前營運成本從人力、設備更新等逐年增加，若再加上機場房租也跟著大幅調漲，真是會吃不消。

桃園機場航空公司聯席會認為，桃機公司去年收入超過200億元，淨利率接近3成，約60億元獲利，對比全國各公司有這麼高的收益少之又少。但這些獲利要上繳超過31億元給民航事業作業基金、提撥桃園市政府7億元，留在桃機公司自行運用的僅20億元出頭。桃機公司自己賺來的錢，只能留下3分之1運用，為了達成上級年年增加營餘，卻只能不斷「壓榨」在桃園機場的航空公司及營業廠商，相當不合理。

航聯會分析，桃園機場第3航廈預算，從490億元擴張到1000億元，增加了500億元，卻無預警向航空公司及廠商漲價，每年要多收5億元房租，顯然是杯水車薪，但卻苦了航空公司及廠商。

航聯會成員表示，桃園機場過去曾各封閉1條跑道翻修，因為工程關係，影響了航班起降，增加航空公司負擔，在那2年翻修期間，曾減收航空公司及廠商約1億元的房租及航機起降費。另外，過去3年空側的費用才分年漲了3成，業者咬牙苦撐，桃機緊接著又在沒有共識的情形下，逕自通知陸側的費用也要平均漲5成，難怪引發業者集體反彈。

航聯會強調，政府及相關主管單位應正視桃機營餘分配使用問題，多留一點營餘給桃機公司使用來改善機場各項建設，而不是每年調漲上繳費用，桃園機場公司沒有錢，就只能調漲使用費和房租；營運業者沒有賺錢，就只能調漲費用轉嫁到旅客身上；遇到漲價，旅客就會減少消費意願，這樣的惡性循環，對整個產業無疑是殺雞取卵，沒有幫助。

(中時 )