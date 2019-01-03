桃機調整租金 航聯會：不合理

桃機公司將調整房租，對於突如其來的漲聲，航聯會表示吃不消。圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（陳麒全攝）

友善列印
中時

桃園機場公司去年12月底召開說明會「告知」各航空公司及廠商，從今年元月起調漲機場各項租金，最高項目漲幅達72％。對於突如其來的漲聲，航聯會表示，目前營運成本從人力、設備更新等逐年增加，若再加上機場房租也跟著大幅調漲，真是會吃不消。

桃園機場航空公司聯席會認為，桃機公司去年收入超過200億元，淨利率接近3成，約60億元獲利，對比全國各公司有這麼高的收益少之又少。但這些獲利要上繳超過31億元給民航事業作業基金、提撥桃園市政府7億元，留在桃機公司自行運用的僅20億元出頭。桃機公司自己賺來的錢，只能留下3分之1運用，為了達成上級年年增加營餘，卻只能不斷「壓榨」在桃園機場的航空公司及營業廠商，相當不合理。

航聯會分析，桃園機場第3航廈預算，從490億元擴張到1000億元，增加了500億元，卻無預警向航空公司及廠商漲價，每年要多收5億元房租，顯然是杯水車薪，但卻苦了航空公司及廠商。

航聯會成員表示，桃園機場過去曾各封閉1條跑道翻修，因為工程關係，影響了航班起降，增加航空公司負擔，在那2年翻修期間，曾減收航空公司及廠商約1億元的房租及航機起降費。另外，過去3年空側的費用才分年漲了3成，業者咬牙苦撐，桃機緊接著又在沒有共識的情形下，逕自通知陸側的費用也要平均漲5成，難怪引發業者集體反彈。

航聯會強調，政府及相關主管單位應正視桃機營餘分配使用問題，多留一點營餘給桃機公司使用來改善機場各項建設，而不是每年調漲上繳費用，桃園機場公司沒有錢，就只能調漲使用費和房租；營運業者沒有賺錢，就只能調漲費用轉嫁到旅客身上；遇到漲價，旅客就會減少消費意願，這樣的惡性循環，對整個產業無疑是殺雞取卵，沒有幫助。

(中時 )

脾臟破裂大出血2度休克 醫院搶救… 15至18歲想就業 勞動部預告可領…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。