「你怎給周玉蔻做台語歌研究呢」丁允恭酸完白冰冰慘了

綜藝大姐大白冰冰為行銷高雄出錢又出力。(本報系資料照)

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中時電子報
吳子嘉在節目反問丁允恭：你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？（影片自11:10開始)

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任１月份觀光大使，她不僅沒收半分酬勞，還自掏腰包花錢拍MV，未料行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭卻在臉書開酸「摧毀城市質感」，引發外界一片譁然，甚至連自己人都不挺！美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚上中天《新聞深喉嚨》就大膽預言丁允恭可能也要跑法院了，「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？」

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丁允恭在臉書開酸白冰冰沒質感，讓吳子嘉昨晚在節目上火力全開，直指丁允恭就是個小鬼，此舉就是無聊的痞子行為，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。他這樣講對不對？但花媽引以為傲的質感是什麼東西？就是5000個天坑嘛，那怎麼解讀呢？你偷工減料是城市的質感嗎？」

接著吳子嘉又大膽預言丁允恭可能也要跑法院了，「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？請你跟我交代一下吧。」

周玉蔻旗下公司得標高雄市政府文化局「台語流行歌曲與台灣社會變遷之基礎研究委託案」，首先由廣播節目主持人黃光芹今年6月在臉書貼文揭露，指「這才是真的！公開資訊告訴我們，媒體人包工程，好棒棒！」。當時周玉蔻強調相關標案都是行銷部同仁談的，她的公司都採編採、業務分離原則在做事。

對於丁允恭一席話，白冰冰今日也透過臉書直播哽咽回應，稱白冰冰人生這麼多苦難都過去了，選擇正面面對人生、正面看待生活，覺得自己很勇敢，「這不容你丁先生來藐視我。」同時也謝謝韓國瑜市長特地送花籃暖心打氣，讚她「光耀高雄」。

(中時電子報)

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