安心亞談戀愛變工具人 禾浩辰追女超瘋狂「台南跑步到高雄」

2019年01月03日 18:27 中時 林淑娟

禾浩辰出席《你有念大學嗎？》首映會。（台視）

安心亞出席《你有念大學嗎？》首映會。（台視）

邵翔、安心亞、禾浩辰出席《你有念大學嗎？》首映會。（台視）

吳品潔、邵翔、安心亞、禾浩辰、邱宇辰出席《你有念大學嗎？》首映會。（台視）

安心亞、禾浩辰主演的台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》3日辦首映會，禾浩辰聊起大學瘋狂事跡時透露，在台南念大學的他，曾為了追求心儀女孩，半夜12點從台南跑步跑到女孩就讀的高雄學校，沿途還請兩個好友騎機車隨行記錄錄影，共跑了43公里，清晨5、6點才抵達。可惜的是，雖然跑到腳抽筋，但最後還是沒下文！一旁的安心亞聽了感動地說，如果是她一定會說「好啊」。

安心亞說，她過去談戀愛時常常變成工具人，高中時曾幫喜歡的男生連買一個學期的麥當勞早餐，兩人從曖昧期到真的交往，都是她一直主動花心思與付出，「足足一整個學期，我自己早餐都吃很少，錢都拿去幫他買早餐了。後來我就醒了」。她的上昇星座在雙魚，個性浪漫，每次過節都會花心思，卻從未收過浪漫禮物。被問是奴性強嗎？她點點頭說：「應該是，如果很喜歡對方的話！」

感情空窗已久的安心亞坦言自己其實不難追，「只要有追應該就有可能。尤其如果有用心、用很暖的話，就很容易被打動」。

禾浩辰被劇組公認是暖男，飾演禾浩辰情敵的邵翔說，有次天冷，他看到禾浩辰主動把外套脫下來給安心亞穿，「我當場就輸了！」製作人張曼娜也透露禾浩辰還會主動削好很多水果帶到劇組給大家吃，當天不在場的安心亞故作吃味說：「為什麼我沒有！」但她透露，之前定裝時間很早，禾浩辰擔心節食中的她沒吃早餐，還買了能量飲料給她喝、補充體力。

身高182公分的禾浩辰，為了搭配172公分的安心亞，曾偷問製作人張曼娜：「我可不可以在鞋裡放增高墊？希望看起來更搭一點！」昨天首映會上看完片花，他才放心，覺得之前都是多慮了，「狀態有出來才對」。安心亞一被記者笑說「妳太高了」，馬上開玩笑反擊：「你才高咧！」她哀怨地說，之前常被說「妳怎麼這麼高啊！」、「妳是模特兒吧！」不會打籃球的她，籃球比賽也一定先被選上，所以以前還故意謊報身高「170」。

除了安心亞、禾浩辰、邵翔之外，吳品潔、邱宇辰（毛弟）、米凱莉、劉馨如、米娜、胡佩蓮、汪沛㼆、龍天翔、梅賢治、茵芙、喬雅琳、地球、江泳錡、梁妍甄等演員都出席首映會造勢。

(中時 )