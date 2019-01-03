港女星穿中空禮服慶生 側身E乳滑出險走光

2019年01月03日 18:31 中時電子報 蔡曉婷

白雲側身，雙峰呼之欲出。（圖／翻攝自gogocheungcwy IG）

白雲側身，雙峰呼之欲出。（圖／翻攝自gogocheungcwy IG）

白雲在自己IG曬保守版照片。（圖／翻攝自snowybai IG）

香港女星白雲雖與台灣男星白雲同名，前者卻是個擁有35E火辣身材的性感美女，常在IG分享美照的她，1日元旦過31歲生日，好友張韋怡曬出當晚照片，可見白雲選穿一件中空希臘式晚禮服，左右半乳呼之欲出，不少轉身動作都人為她捏把冷汗，擔心下一秒就要露點走光。

白雲2015年嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖，然她身為人妻後，穿衣噴火指數不減，先前便常分享自己穿改良式比基尼的辣照，或穿緊身上衣大展前凸後翹的S曲線。1日她和好友們相約過生日，可見白雲戴著皇冠，穿上一襲深V開岔幾乎要到肚臍的禮服，好友張韋怡寫下：「希望我們永遠青春漂亮迷人，你真是美到我都色心起呀！」

而相較生日宴當晚中空禮服的裝扮，白雲則在自己IG曬出小露事業線與蛋糕的合影，笑說：「狂吃了一整天的生日」、「我很任性想活成自己，我的人生永遠是彩色的23歲」，網友則說：「好深V好深」、「蛋糕很漂亮，人更漂亮」、「生日快樂」。

(中時電子報)