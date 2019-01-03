大村鄉六星級第二納骨塔「濟善堂」 4日起受理登記

2019年01月03日 18:50 中時 謝瓊雲

大村鄉第二納骨塔濟善堂內每一個納骨櫃與牌位區都有地藏王菩薩神尊，「正面特區」都是最熱門搶手的陰宅好位。（謝瓊雲攝）

大村鄉第二納骨塔濟善堂內每一個納骨櫃與牌位區都有地藏王菩薩神尊，「正面特區」都是最熱門搶手的陰宅好位。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所第二納骨塔造價3.5億元，一樓陳設十分莊嚴氣派。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所上周發出第二納骨塔濟善堂的啟用登記通知單。詢問度立刻破表。（謝瓊雲翻攝）

肯定搶翻了！大村鄉第14公墓第二納骨塔去年底完工，造價3.5億元的「銀行山生命紀念園區濟善堂」4日啟用營運，上午8時開始受理納骨位、與神主牌位登記，一樓正廳地藏王菩薩兩側的「正面特區」單人骨灰櫃每櫃使用費28萬，詢問度最高，元旦連假期間已吸引不少民眾上山參觀。

號稱中臺灣最豪華的六星級納骨塔，2017年5月動工，歷時一年半於去年底完工，地上五層建物，位在平和村八卦山銀行山南麓半山腰，整個園區含墓區佔地8公頃，座東向西，能俯瞰整個大村鄉平原。

全新濟善堂計有一樓大牌位312個、中牌位1648個，單人骨灰櫃1萬816個、雙人骨灰櫃480組、家族式4人骨灰櫃104組、12人骨灰櫃7組、6人儲骨櫃14組；最上面兩層樓還有8462個單人儲骨櫃。

鄉長游盛表示，第一納骨塔1996年興建至今已不敷使用，上任後立即指示進行工程規畫設計、水保計畫，總算順利在第一任任期內完工、並完成開光儀式法會，希望讓在地鄉親先人都能入住最高且豪華陰宅，庇蔭子子孫孫。

公所秘書林坤錫說，上周公所公告通知單一發出，詢問度破表，每天都有人打電話、直接跑到公所詢問登記事宜和費用等細節，還有人直接帶風水地理師上山到園區內先看好位子。

公用事業管理所長江榮富表示，已有心理準備排隊人潮將會很踴躍，本周末六日兩天也將全所總動員，到場值班、受理登記，從上午8點至下午4點半，依現場排隊順序領號碼牌依序進塔選位，已領號碼牌卻未排到選訂位的民眾，隔天可依已領號次優先選位。

(中時 )