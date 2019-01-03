海漂豬確診非洲豬瘟 農委會：金門豬肉明起暫停輸台14天

金門田浦海岸去年底發現1頭飄流上岸死亡豬隻。（防檢局提供）

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發現海漂豬隻地點示意圖。（防檢局提供）

去年底於金門田浦海岸發現1頭飄流上岸死亡豬隻，經農委會家畜衛生試驗所檢驗，今（3）日確認帶有非洲豬瘟病毒。農委會依據金門縣風向及海流漂流經驗，研判死豬來自大陸對岸，不屬於國內爆發案例，但即日起針對發現死豬地點半徑5公里內養豬場進行移動管制，並自明日起暫停金門豬隻產品輸台14天。

金門縣金沙鎮田浦海邊去年12月31日發現1頭死亡豬隻，其檢體經畜衛所檢驗，今日下午確認核酸檢測結果呈陽性反應，基因序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

金門縣動植物防疫所所長文水成表示，金門縣因地緣鄰近大陸，往年每年都有近300噸海流垃圾漂流至金門東北角海岸，故依過往經驗研判，此死豬應是由大陸海漂過來；並且，因金門全面實施豬隻死亡保險，若養豬場有死豬，可依其體重請領1000至3000元理賠，防疫所焚化廠亦可免費代為焚化，農民沒有理由隨意丟棄。

農委會代理主委陳吉仲表示，因此案例不屬於國內疫情，將不會向世界動物衛生組織（OIE）通報，但農委會已循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者做好豬隻屍體處理工作；並且，金門每年運到本島豬肉品將近10噸左右，為確保本島畜牧場防疫安全，明日起暫停金門豬肉製品輸台14天，直到確認安全無虞才予解禁。

防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，金門縣已將與該豬隻接觸人員、車輛、器械進行消毒，同時提高標準，針對發現死豬地點半徑5公里內豬場執行移動管制及採樣監測，在此範圍內豬場有8場，確認沒有病例才會解除管制，金門境內其他養豬場則加強監控。

至於是否加強台灣入境旅客管理，農委會表示，目前旅客從大陸到金門，以及從金門到台灣本島會經過兩道關卡，都有X光機及檢疫犬檢測。

(中時 )

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