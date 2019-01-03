洗防辦：避免民怨 客戶資料更新應採KYC審查程序

2019年01月03日 18:54 中時 張理國

部分金融機構因洗錢防制措施衍生民怨，行政院洗錢防制辦公室昨邀集金管會等相關單位討論獲致共識，針對現有客戶資料更新處理，應以風險基礎為原則，並採風險相當的KYC（認識你的客戶）審查程序及文件等，避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。

洗防辦邀集金融監督管理委員會、財政部、法務部、法務部調查局、農委會農業金融局及台灣銀行等單位召開諮商會議，研商降低民眾影響及提高民眾接受度的改善方向，獲得致共識。包括針對現有客戶資料更新處理，應以風險基礎為原則，依風險高低分別釐訂適當更新時程，並採風險相當的KYC（認識你的客戶）審查程序及文件等，避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。

對於久未往來客戶，與會認為，金融機構也應研擬簡便的結清帳戶手續，避免民眾舟車勞頓，並檢視金融機構現行審查程序可否藉由相關文件、電腦資訊等；或必要時經由公私部門協助，提供為審查參據。另建議金融機構以合理方式鼓勵民眾配合更新、結清手續。

洗防辦也請金管會督導各金融機構，在2週內建置完整洗錢防制問答集與意見申訴管道，以利客戶瞭解相關作業規定，同時督促金融機構加強主管及行員在職訓練，強化與客戶的溝通服務態度，減少民眾疑慮及不滿。

對於民眾的加強溝通性宣導，與會共識為，由洗防辦以較接近民眾方式規劃，避免流於負面效果；洗防辦也將於下月15日前，再次邀集財政部、金管會、農委會農金局及法務部盤點實務執行情形，並建立橫向溝通聯繫平台，定期即時回應實務問題。

洗防辦指出，亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序已於去年11月初步完成第一階段，但今年7月我國更須尋求各相關會員國支持，以獲取佳績。洗錢防制是國際社會近來相當重視的金融環境發展內涵，金融環境發展與產業金流流動密不可分，亦與我國產業競爭力息息相關，因此我國推動洗錢防制工作應持續深化，目標與決心不變，務必把握風險為本的原則執行，更加細緻便民，也呼籲民眾與金融機構往來應予配合，使金融安全具更好保障。

(中時 )