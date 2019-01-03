桃機預定調漲土地及房舍租金 最快第二季實施

桃園國際機場公司預計於2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金。實際調整日期，須待交通部核定之後，亦會給整體駐站廠商預備時程。目前最快預定2019年上半年公告實施。圖為第二航廈出境大廳最新的自助行李託運櫃台。（陳麒全攝）

友善列印
中時

為了桃園機場永續經營及反應市場真實價值，桃園國際機場公司預計於2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金。實際調整日期，須待交通部核定之後，亦會給整體駐站廠商預備時程。目前最快預定2019年上半年公告實施。

桃機公司表示，因受到2016年公告地價調整影響，機場公司去年繳交土地租金給民航局增加成本2.5億至48億元，但收入僅10餘億，相較於一般市場工業用地每平方公尺租金180至210元，桃園機場目前僅收90元，且自2005年訂定迄今已逾13年，實無法反應真實價值。調整後依租用性質不同為140至150元平方公尺／月，整體租金增加收入3.6億元。

這次土地租金的調整，主要影響到承租機場土地之航空相關業者及公務機關，一共有32個單位，為減低對業者衝擊，機場公司採「一次核定，分年調整」，規劃新費率實施後，首年折扣9折、次年95折，第3年再恢復正常收費。

在房舍部分，由於今年度桃園市政府收取桃園機場房屋稅，將由原本1千餘萬元，一口氣增加至近6千萬元，故為反映真實成本，機場公司將調整現行房舍租用費率，整體僅增加年租金收入1300萬元。

報到櫃檯部分，由於鼓勵航空公司使用自助報到及自助行李託運系統，且目前報到櫃檯前方排隊空間，均未向航空公司收取租金。目前現行費率為每櫃檯每分鐘0.97元，相較於香港機場2.4元有頗大差距。調整後改為每分鐘1.5元，桃園機場公司預計一年可增加3千萬元收入。

桃機公司表示，這次整體房舍與報到櫃檯租金增加，對桃園機場2018年4650萬旅客來說，轉嫁成本不到1元，但對桃園機場永續經營有正面助益。

(中時 )

海漂豬確診非洲豬瘟 農委會：金… 他失眠3天實測疲勞駕駛竟是業配 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。