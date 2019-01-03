桃機預定調漲土地及房舍租金 最快第二季實施

2019年01月03日 18:50 中時 陳麒全

為了桃園機場永續經營及反應市場真實價值，桃園國際機場公司預計於2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金。實際調整日期，須待交通部核定之後，亦會給整體駐站廠商預備時程。目前最快預定2019年上半年公告實施。

桃機公司表示，因受到2016年公告地價調整影響，機場公司去年繳交土地租金給民航局增加成本2.5億至48億元，但收入僅10餘億，相較於一般市場工業用地每平方公尺租金180至210元，桃園機場目前僅收90元，且自2005年訂定迄今已逾13年，實無法反應真實價值。調整後依租用性質不同為140至150元平方公尺／月，整體租金增加收入3.6億元。

這次土地租金的調整，主要影響到承租機場土地之航空相關業者及公務機關，一共有32個單位，為減低對業者衝擊，機場公司採「一次核定，分年調整」，規劃新費率實施後，首年折扣9折、次年95折，第3年再恢復正常收費。

在房舍部分，由於今年度桃園市政府收取桃園機場房屋稅，將由原本1千餘萬元，一口氣增加至近6千萬元，故為反映真實成本，機場公司將調整現行房舍租用費率，整體僅增加年租金收入1300萬元。

報到櫃檯部分，由於鼓勵航空公司使用自助報到及自助行李託運系統，且目前報到櫃檯前方排隊空間，均未向航空公司收取租金。目前現行費率為每櫃檯每分鐘0.97元，相較於香港機場2.4元有頗大差距。調整後改為每分鐘1.5元，桃園機場公司預計一年可增加3千萬元收入。

桃機公司表示，這次整體房舍與報到櫃檯租金增加，對桃園機場2018年4650萬旅客來說，轉嫁成本不到1元，但對桃園機場永續經營有正面助益。

(中時 )