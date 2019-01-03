他失眠3天實測疲勞駕駛竟是業配 網友沒生氣還讚爆

2019年01月03日 18:41 中時電子報 陳煌祥

台客》瘋狂酒駕大對決！酒後VS疲勞開車！

台灣近年酒駕事件頻傳，導演林冠廷在自己的YouTube頻道上PO出一段影片，為酒駕及疲勞駕駛實測，證實反應速度、控制力和精神專注力都變非常差。影片一出被網友發現是「台灣代駕」的業配，卻吸引近15萬人觀看，紛留言，「這才是真正負責任的業配」、「這業配我吃了，多來點」、「絕對反對酒駕」。

導演林冠廷在自己的YouTube科普頻道「台客劇場TKstory」上，PO出了新影片，影片中他和友人來到駕訓班，實測在不同狀態下，是否能通過路考，林冠廷說，他本身因工作緣故已失眠三天，正好可在疲憊狀態下進行實測，結果發現，會突然恍神然後就壓線，而友人在正常狀態下，能一次順利通過。

之後，他和友人分別喝了啤酒、紅酒及威士忌，一直喝到超過警方的酒測標準後，由友人實測酒後駕車、重新路考，發現無論是反應速度、控制力和精神專注力都變非常差，考試結果皆不及格。林冠廷慎重呼籲觀眾「絕對不要酒駕」。

根據台北市警局統計，每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡之高峰期，該期間適逢冬至、耶誕佳節、元旦連假、農曆尾牙及春節連假，民間補冬習俗，各公司行號舉辦聚餐，民眾過節歡聚常飲酒助興，導致酒駕肇事案件增加。

該影片吸引近15萬人觀看，網友看完紛紛表示「很讚的題材，拍得很好」、「很棒的影片內容」、「不推不行，看完馬上按讚」、「我認真把業配看完了」、「這才是真正負責任的業配」、「喝酒跟很累真的都不要開車」。

(中時電子報)