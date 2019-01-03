九二共識=一國兩制？ 趙少康：蔡英文說法不道德

蔡英文。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

習近平2日主張堅持「九二共識、反對台獨」，而蔡英文回應「北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制」，對此，趙少康指出，九二共識沒有「一國兩制」，蔡英文把一國兩制套到九二共識，是不道德的！

習近平2日在北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書發表40周年紀念會」中，主張在堅持「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，開展民主協商，達成制度安排。

而蔡英文也隨即在2日下午回應，認為「我們始終未接受九二共識，北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。」

不過陳鳳馨指出，「九二共識」模糊化正好涵蓋「一中各表」。且因為意義不同，所以大陸才同時用「九二共識」、「一個中國」；若「九二共識」等於「一個中國」，大陸只要用「一個中國」即可，何必再加上「九二共識」。因此不要在去扭曲定義，可以同心協力讓中華民國有更大國際空間。

趙少康2日在《少康戰情室》表示，蔡英文回應有一點是「霸王硬上弓、戴帽子」，就是蔡英文說「北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制」，趙少康質疑，「九二共識」怎會有「一國兩制」？北京哪有這個東西？這是蔡英文給北京硬加上去的！

趙少康分析，我們講「九二共識」是「一中各表」，台灣強調是「各表」，北京是「一中」，這大家都知道，沒有人不知道，「你也不能否定我講各表，我也不否定你講一中」，九二共識就是各說各話，九二共識沒有「一國兩制」！蔡英文把一國兩制套到九二共識，這是不一樣的東西，這樣說不對！這在政治上是不道德的！

(中時電子報)

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