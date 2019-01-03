UBA》台師持續連勝 文化8強有望

2019年01月03日 18:42 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

107學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段預賽，今天在泰山體育館及輔仁大學體育館點燃戰火，開季至今唯一不敗的台灣師範大學男籃隊，以95：60大勝北市大學，延續12連勝，戰績持續獨走；本季尋求重返8強的文化大學，則是92：66輕取屏東大學，收下預賽第9勝，有望達成開季目標。

台師大維持連勝，教頭王志群表示希望球隊在某些環節，例如進攻手段或防守策略可以再修正，和上季不同的是，全隊本季都很健康，希望保持下去。

文化大學曾拿過公開一級3座冠軍、4座亞軍，近年因招生不力，104學年一度掉到公開二級，上季回到公開一級，本季再打出好成績，總教練陳暉認為本季最大的進步，在於進攻，林秉聖、吳松峻等球員處理球更趨成熟，防守上又維持應有強度，相信成為本季公開一級難纏的對手之一。

文化大學目前9勝3敗，在與賽16隊當中暫居第4，本季已經大四的林秉聖上一階段最後一場狂飆35分，今天又交出全隊最高19分，本季平均19.6分，儼然打出球星架式，他也透露自己一個趣事。

林秉聖就讀強恕高中時期不是球隊主力，加上大學球隊曾降到二級，本季總算嶄露頭角，他表示2個月前一場比賽賽後，個人Instagram收到一封私訊，是畢業自HBL名校南山高中的魏嘉豪，問他球要怎麼運才部會被抄，當時他還問：「你要找的是林秉聖沒錯吧？」確認過後，林秉聖也大方分享訣竅。

林秉聖並說，過去一年教練陳暉對他非常嚴格，幫助他成長不少，陳暉也肯定子弟兵的進步，稱讚林秉聖處理球成熟不少，林秉聖補充：「曾被一直罵到想問教練為什麼要這樣，不過還是忍了下來，也因為教練在乎、為他好，才會給我設下高標準，我也想提醒學弟們，當教練不願意罵你時，就代表你沒用了。」

(中時電子報)