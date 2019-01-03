《中時晚間快報》獨派逼宮 蔡英文回擊：誰選誰不選，不是誰說了算

2019年01月03日 18:38 中時電子報 綜合報導

◎獨派逼宮，蔡英文回擊：誰選誰不選，不是誰說了算

獨派大老逼宮，蔡英文今天強硬回應，要這些黨內前輩去了解國家目前的艱難處境和事情的輕重緩急。她說，民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。

◎海漂豬驗出非洲豬瘟 金門今起加強防疫

去年底於金門田埔海岸發現疑似自大陸飄來的死豬，今（3）證實感染非洲豬瘟。農委會防檢局表示，由於死豬不能確認是來自中國大陸或金門，即日起將對金門當地1萬1000頭豬加強疫情訪視。

◎美代理國防部長上任 要求緊盯大陸

即使外界聚焦美軍撤出伊拉克與阿富汗裁軍，新上任的美國代理國防部長夏納翰執掌五角大廈的首日就告訴同僚，他將中國大陸視優先關注事項，並再三強調「要牢記中國、中國、中國」。

◎蔡依林風雲榜霸任壓軸 黃子佼不主持首當嘉賓

第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮3日公布第三波演出卡司，宣布蔡依林（Jolin）將擔任本屆壓軸嘉賓，Jolin睽違四年推出新專輯《Ugly Beauty》立即震撼音樂圈，單曲〈怪美的〉上架更奪下KKBOX「綜合新歌即時榜」冠軍，全專輯11首歌上架後也強勢霸榜，因此決定將新歌台灣首唱獻給KKBOX風雲榜頒獎典禮。

(中時電子報)