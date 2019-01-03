汐止上午塞爆 議員促成立交通轉運站

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中時

汐止地區3日上午尖峰時段陸續發生14件事故及公車拋錨等事件造成道路嚴重壅塞，新北交控中心雖在上午6時30分陸續接獲事故及公車拋錨訊息隨即處置，但天雨事故持續增加，造成交通惡化；新科新北市議員張錦豪認為，應跨局處檢討，包括汐止民生線加速與吉林街拓寬等刻不容緩，更要成立汐止交通轉運站，集中疏解、人潮、車潮。

新北市交通局表示，交通局將再檢討處置流程，提升即時監控及突發事件處理能力，精進交通事故處理流程，加速故障車輛拖吊，以減少事故車輛佔用道路時間。將要求公車單位發車前加強檢修，維持良好車況。

張錦豪表示，汐止長久以來的交通問題依次大爆發，連日下雨、家長接送小孩、大大小小車禍、交流道上不去，大同路及新台五路嚴重回堵，他在汐萬路接大同路就等了10幾個綠燈出不去。

張錦豪說，汐止的交通問題，不單是個別局處能處理，主要原因仍是現況道路根本不敷30萬人使用，交通問題光靠一個議員聲嘶力竭跟市長抗議已經試過並無效果，大問題需要市長的支持才能解決，希望新的市長有不一樣的態度。

張錦豪認為，現況應請警局、交通局檢討原因，上下班針對重要路口加派警力(義交)疏散；另外民生汐止線，由新北市政府拿回主導權，汐止端先行施工，銜接文湖線、社后機廠同時動工，必能縮短時程。

另外應加快吉林街拓寬，銜接南湖大橋，最後成立汐止交通轉運站，集中疏解、人潮、車潮。

(中時 )

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