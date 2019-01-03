僧帽水母傳入侵七星潭 縣府淨灘撿光光

2019年01月03日 19:09 中時 許家寧

民眾上網發文提醒七星潭發現「世界第三毒」的僧帽水母，經縣府卻認為毒性較低的藍瓶僧帽水母。（翻攝臉書花蓮人）

花蓮七星潭海灘近來被發現疑似「世界第三毒」的僧帽水母現蹤，嚇得發文提醒民眾「千萬別碰！」引發熱議，憂心觀光勝地恐淪陷，經縣府確認是毒性輕微許多的藍瓶僧帽水母，研判最近東北季風增強，零星水母被打上岸個案，民眾毋須過於恐慌。

台東綠島最近傳出大量「僧帽水母」屍體出現砂灘，有遊客也在七星潭海域發現藍紫色、身軀長長的水母，熱心在臉書社團「花蓮人」發文提醒民眾「勿碰！」引起不少家長憂心小孩遭螫傷，縣府獲報後3日立即派員到場了解並一一撿拾淨灘。

縣府農業處長羅文龍表示，藍瓶僧帽水母外型細長呈現藍紫色、半透明狀，但較僧帽水母細小，毒性相較之也輕微許多，民眾普遍分辨不出來，不過藍瓶僧帽水母屍體仍含有毒性，民眾切勿因顏色鮮艷而好奇觸摸，以免遭到螫傷。

羅文龍指出，花蓮岸際不常出現僧帽水母，幸好最近天冷戲水民眾較少，目前也未有民眾遭水母螫傷意外傳出，他研判最近天冷東北季風增強，屬零星水母被打上岸的個案，遊客至海邊觀浪要提高警覺注意腳下，但也毋須過度恐慌。

羅文龍說，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，被水母螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能造成昏迷，民眾若在七星潭被水母螫傷，可就近請海巡隊協助救助，若情況嚴重時，務必趕快就醫。

(中時 )