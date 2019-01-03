麻疹疫情再起！中市1人確診麻疹 接觸者107人

台中市衛生局指，近期有接觸史或自麻疹流行地區返國者，如出現發燒、出疹等疑似症狀，應撥打衛生局防疫專線以協助就醫。（馮惠宜翻攝）

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去年春夏流行的麻疹疫情又再流行了嗎？疾管署3日公布台中市新增一例遊泰後感染麻疹確診病例，一名36歲男性去年12月上旬到泰國旅遊，12月25日出現發燒，12月30日至中國附醫急診就醫後經院方通報3日確診，研判為境外感染麻疹，中市衛生局追蹤後發現其接觸者高達107人目前都已掌握名單，並啟動接觸者自主健康管理相關衛教、每日監測接觸者健康情形。

台中市衛生局長曾梓展指出，這名36歲男性去年12月3日至9日曾至泰國旅遊，12月25日出現發燒，12月29日出疹，12月30日至中國附醫急診就醫後經醫院通報疑似麻疹。也已在3日確診為境外感染麻疹，目前個案出疹情形已改善，可傳染期也到2日，故已解除隔離。

為恐疫情擴大，衛生局已掌握相關接觸者名單，今日啟動接觸者自主健康管理相關衛教、每日監測接觸者健康情形，將持續追蹤作業至與指標個案接觸日後18天為止。

據衛生福利部疾病管制署資料顯示，107年國內共計40例麻疹確定病例，12例為境外移入；28例為國內感染，包含21例為境外移入病例引發的群聚疫情。

衛生局強調，近期有接觸史或自麻疹流行地區返國者，應提高警覺留意自身的健康狀況，並進行自主健康管理18天，如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等疑似症狀，請先撥打衛生局防疫專線0928-912578通報協助就醫，以利衛生單位及時採取防治措施，防堵疫情擴大。

(中時 )

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