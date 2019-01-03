智慧警政重要里程碑 新北警情資整合中心正式納入編制

2019年01月03日 19:06 中時 葉書宏

新北市政府警察局情資整合中心於108年1月1日正式納入新北市警察局組織編制。（葉書宏翻攝）

「科技建警、偵防並重」這不僅僅只是一句口號，更是前新北市長朱立倫於2011年就任時所提出的一項重要政策願景，新北市政府警察局於同年8月首創成立全國警察機關獨有之「情資整合中心」( Intelligence Integrated Center , IIC )任務編組，整合應用45項警政應用系統及轄內2萬多具路口監視器，並召集資訊、刑事、交通、監視器等專業領域人員共同組成運作迄今。

在歷任長官、團隊成員支持努力下，情資整合中心於108年1月1日正式納入新北市警察局組織編制，也為台灣智慧警政發展達成一項重要的里程碑。

新北市長侯友宜在12月25日就職典禮中即提出三項未來發展主軸，其中一項就是「打造智能城市」，未來的城市治安治理更應該要搭配科技，運用大數據、AI人工智慧技術，精準警察勤務，並整合各單位情資，化被動為主動，強化局處跨域合作，共同編織綿密新北社會安全網，以達有效犯罪預防。

局長胡木源表示，新北市警察局一直以來都持續推動「科技建警」政策，而情資整合中心即是結合資料分析人才、科技技術及跨領域團隊協同合作的具體體現。

自成立至今已協助外勤偵辦分析547件刑事案件，其中包含許多重大社會案件，如八里媽媽嘴雙屍命案、藝人江蕙胞弟遭傷害案、永和分屍命案等。

另外在新北轄內各項大型活動運用「全方位3D科技維安網」維護治安交通，已實際出勤計有1682場次，未來在正式組織編制下，期以秉持「善用科技」、「整合資訊」、「創新運用」精神，持續發揮支援各項警察勤務功效，打造一座「新北科技智能城市」，讓新北市民更安心安居。

(中時 )