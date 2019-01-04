菜市場狗化身看家狗 顧家 「牛牛」只愛家人

「牛牛」最喜歡到戶外嬉戲，總是盡情的奔跑展現調皮的性格。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
「牛牛」（左）唯一的好朋友「皮皮」（右）常到家中作客，兩隻狗愛玩又愛吵架。（陳淑娥攝）

毛小孩已被視為家中一份子，猶如掌上明珠般被呵護，許多寵物狗喪失看家本領，但是毛色像乳牛的「牛牛」，只願意給家人撫摸，即使是很常見的人，牠一樣不領情，只要一靠近就吠，這隻超級會看家的狗，讓人又氣又愛！

「牛牛」是一隻被丟棄在市場的小狗，因毛色像乳牛被叫「牛牛」，牛爸爸將他帶回家飼養，也許是被遺棄過，「牛牛」黏人功夫十足，尤其是同伴「皮皮」作客時，牠常常打翻醋罈子，上演張牙咧嘴戲碼，嚇得「皮皮」不敢貿然靠近牛爸爸。

一周回家一次的牛哥哥是「牛牛」最愛的小主人，每周五晚上，「牛牛」總是守著電話，當鈴聲響起時，牠就定格不動直到掛電話，接著眼神一直盯著牛媽媽拿安全帽，這既定的流程就是要去載牛哥哥了，「牛牛」欣喜若狂跳來跳去，有一次不讓牠跟去，竟然還發出淒慘的哀號聲抗議。

牛爸爸說，「牛牛」超級會顧家，即使常看親戚到家中作客，牠還是不讓別人撫摸，只要一靠近就狂吠，就算拿大肉誘惑也沒用，不過，這是優點卻也造成困擾，好幾次帶「牛牛」去拜訪朋友，進了別人家門後，竟還對著朋友吠，真是鳩佔鵲巢，令人哭笑不得。

牛爸爸表示，現在養狗不像以前那樣傳統，狗兒已成為家中的一份子，許多寵物狗已不具備看家本領；「牛牛」雖曾經是一隻流浪狗，家人卻對牠疼愛有加，牠既具備娛樂功能，也有十足的看家功夫，是一隻「能文能武」的毛小孩。

(中時 )

麻疹疫情再起！中市1人確診麻疹 … 日熊本驚傳強震 觀光局：尚無旅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。