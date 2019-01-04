菜市場狗化身看家狗 顧家 「牛牛」只愛家人

2019年01月04日 07:13 中時 陳淑娥

「牛牛」（左）唯一的好朋友「皮皮」（右）常到家中作客，兩隻狗愛玩又愛吵架。（陳淑娥攝）

毛小孩已被視為家中一份子，猶如掌上明珠般被呵護，許多寵物狗喪失看家本領，但是毛色像乳牛的「牛牛」，只願意給家人撫摸，即使是很常見的人，牠一樣不領情，只要一靠近就吠，這隻超級會看家的狗，讓人又氣又愛！

「牛牛」是一隻被丟棄在市場的小狗，因毛色像乳牛被叫「牛牛」，牛爸爸將他帶回家飼養，也許是被遺棄過，「牛牛」黏人功夫十足，尤其是同伴「皮皮」作客時，牠常常打翻醋罈子，上演張牙咧嘴戲碼，嚇得「皮皮」不敢貿然靠近牛爸爸。

一周回家一次的牛哥哥是「牛牛」最愛的小主人，每周五晚上，「牛牛」總是守著電話，當鈴聲響起時，牠就定格不動直到掛電話，接著眼神一直盯著牛媽媽拿安全帽，這既定的流程就是要去載牛哥哥了，「牛牛」欣喜若狂跳來跳去，有一次不讓牠跟去，竟然還發出淒慘的哀號聲抗議。

牛爸爸說，「牛牛」超級會顧家，即使常看親戚到家中作客，牠還是不讓別人撫摸，只要一靠近就狂吠，就算拿大肉誘惑也沒用，不過，這是優點卻也造成困擾，好幾次帶「牛牛」去拜訪朋友，進了別人家門後，竟還對著朋友吠，真是鳩佔鵲巢，令人哭笑不得。

牛爸爸表示，現在養狗不像以前那樣傳統，狗兒已成為家中的一份子，許多寵物狗已不具備看家本領；「牛牛」雖曾經是一隻流浪狗，家人卻對牠疼愛有加，牠既具備娛樂功能，也有十足的看家功夫，是一隻「能文能武」的毛小孩。

(中時 )