體壇》她考上北一女 卻為田徑放棄就讀

鉛球國手林家瑩曾考上北一女中，但為了延續田徑夢想放棄就讀。(國立體育大學提供)

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中時電子報
／綜合報導

由教育部體育署主辦、國立體育大學執行的107年度「體育蒲公英校園座談會」，今天前進臺北市私立靜心國民中小學，散播運動帶來健康、正面生活能量、態度。

和越南媽媽相依為命的「新二代」黃楷軒，媽媽為了讓他能繼續求學，有好的前途發展，籌錢買機票把他從越南送回故鄉台灣，相隔10年再踏上這陌生又熟悉的土地，全靠老師、朋友的幫忙，才讓他們母子在宜蘭安身。

黃楷軒的母親是越南人，為了讓他有好的發展，把他送回台灣生活。(國立體育大學提供)

黃楷軒雖然已經19歲，但仍是羅東高中二年級，比同年級年紀大，使他就算田徑比賽得獎，仍被同學譏笑立足點不平等，反而承受著異樣的眼光及挫敗，讓他十分沮喪，但身旁的人不放棄他，反而鼓勵他轉項目開始西式划船，在這裡他找到練習、比賽的成就感。

相較於黃楷軒獲得家人支持，四屆亞運國手、現任全國女子鉛球紀錄保持人林家瑩，就沒有那麼幸運。為了延續田徑夢想，曾考取北一女而放棄就讀，林家瑩表示，那時參加保送考試，主要是測試一下自己的學習成果，當初為了堅持練田徑，跟父母逹成每周上六天補習班、維持校排前50名約定，回想那段辛苦的日子，雖然最後她選擇大甲高中，但當時奠定不錯的課業基礎，對後來的學習成長、謀取教職都有很大的幫助。

今天是「體育蒲公英校園座談會」第29場座談會，主講者的身分、背景雖不同，但是他們在奮鬥歷程中追求永不放棄的逐夢精神，可以成為學生「運動品德」及「生命教育」的學習標竿。

(中時電子報)

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