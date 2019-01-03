2019新航線 歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」基隆母港出航

大西洋號「費洛里安咖啡廳」裝潢古典風雅，充滿濃厚藝術氛圍。（圖片提供／歌詩達郵輪）

友善列印
中時
旗艦級郵輪「威尼斯號」預計今年3月下水，以基隆為母港航行。（圖片提供／歌詩達郵輪）
威尼斯號「貢多拉酒吧」以威尼斯當地場景為靈感設計。（圖片提供／歌詩達郵輪）

「2019台北國際冬季旅展」1月4日至7日於世貿一館盛大舉行，「歌詩達郵輪」祭出3大好康搶客，包括天天送歌詩達郵輪‧新浪漫號艙房、1元艙房、第2位半價等優惠，最高現省11萬元。

針對郵輪玩家，歌詩達郵輪今年4月起首度引進大西洋號、威尼斯號2艘郵輪，以基隆為母港出航，提供11條航線供旅客選擇。義式風情濃厚的「大西洋號」噸位數達8.5萬噸，船上擺放450件藝術作品，素有「海上藝術之船」稱號，搭配6成以上陽台艙等，是歌詩達郵輪體系中最多陽台房型船隻。

將於今年3月下水的新船「威尼斯號」，為歌詩達郵輪最新也是來台最大載客量郵輪，總噸位數達13.5萬噸，船上以威尼斯經典場景為靈感發想，將貢多拉大運河、聖馬可廣場及鳳凰大劇院等搬上船，讓旅客宛如置身威尼斯氛圍，親身體驗純正義式風情，

旗艦級郵輪威尼斯號配備13間餐廳，分為義式、中式、西式及日式等，多種類料理讓饕客百吃不厭，船上更引進義大利麵品牌Barilla與illy咖啡，將義大利文化之美表現得淋漓盡致。甲板上規劃3條海上高空滑水道，並與義大利尤文圖斯足球隊攜手合作，打造海上足球課程及思高兒童俱樂部，深受大小朋友喜愛。

(中時 )

「尋找豬隊友」活動開跑！燒肉同…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。