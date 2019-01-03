2019新航線 歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」基隆母港出航

2019年01月03日 19:35 中時 徐力剛

旗艦級郵輪「威尼斯號」預計今年3月下水，以基隆為母港航行。（圖片提供／歌詩達郵輪）

威尼斯號「貢多拉酒吧」以威尼斯當地場景為靈感設計。（圖片提供／歌詩達郵輪）

「2019台北國際冬季旅展」1月4日至7日於世貿一館盛大舉行，「歌詩達郵輪」祭出3大好康搶客，包括天天送歌詩達郵輪‧新浪漫號艙房、1元艙房、第2位半價等優惠，最高現省11萬元。

針對郵輪玩家，歌詩達郵輪今年4月起首度引進大西洋號、威尼斯號2艘郵輪，以基隆為母港出航，提供11條航線供旅客選擇。義式風情濃厚的「大西洋號」噸位數達8.5萬噸，船上擺放450件藝術作品，素有「海上藝術之船」稱號，搭配6成以上陽台艙等，是歌詩達郵輪體系中最多陽台房型船隻。

將於今年3月下水的新船「威尼斯號」，為歌詩達郵輪最新也是來台最大載客量郵輪，總噸位數達13.5萬噸，船上以威尼斯經典場景為靈感發想，將貢多拉大運河、聖馬可廣場及鳳凰大劇院等搬上船，讓旅客宛如置身威尼斯氛圍，親身體驗純正義式風情，

旗艦級郵輪威尼斯號配備13間餐廳，分為義式、中式、西式及日式等，多種類料理讓饕客百吃不厭，船上更引進義大利麵品牌Barilla與illy咖啡，將義大利文化之美表現得淋漓盡致。甲板上規劃3條海上高空滑水道，並與義大利尤文圖斯足球隊攜手合作，打造海上足球課程及思高兒童俱樂部，深受大小朋友喜愛。

(中時 )