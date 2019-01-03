影》戀愛了！超正棒球櫻花妹現身

2019年01月03日 19:20 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

竹本萌瑛子

最近日本瘋傳一位棒球美少女投球的影片，她是來自熊本的「芋野球少女」竹本萌瑛子，最快球速可以來到99公里。

トクサンTVに出演しました！



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ピッチングは体開きまくってるし

外野フライノックは取れないし

悔しい場面が多々ありましたが



久々にグランドで動けて

とにかく楽しかったァァ



※今回は髪を結ばず、

木根（H2）スタイルで

お届けしてます。悪しからず。 pic.twitter.com/1Imm7KrQIG — 竹本萌瑛子 (@moeko_takemo) 2018年12月23日

竹本萌瑛子國小4年級接觸棒球，其實當時家人很擔心，因為全隊只有她一個女生，不過了解她的夢想之後，全家人都相當支持她。

竹本萌瑛子在國中及高校時期仍持續打棒球，最快球速來到99公里。上大學後因為亮麗外型，獲得在東京表參道擔任攝影模特兒的機會。結果去年11月她在推特放上穿著高中棒球球衣和擔任模特兒的照片，因為反差超大，共獲18萬人次按讚，還被轉推超過2萬次。

竹本萌瑛子目前就讀大學四年級，去年12月曾來台灣旅遊，還在IG放上吃鼎泰豐小籠包的照片，或許以後還有在台灣街頭看到她的機會。

(中時電子報)