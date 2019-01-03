宥勝成了老蕭師弟！完成南極點冒險挑戰後加入新東家

2019年01月03日 19:26 中時 林淑娟

宥勝挑戰前進南極點。（橘子關懷基金會）

宥勝挑戰前進南極點裝扮。（橘子關懷基金會）

宥勝加盟新東家。（喜鵲娛樂）

宥勝日前完成挑戰前進南極點，睽違台灣兩個月的他正在踏上返家路程。喜鵲娛樂3日也宣布宥勝正式加入喜鵲這個大家庭，成為歌王蕭敬騰的師弟。宥勝將從2018年的冒險挑戰，在2019年轉換成精進表演並聚積演藝能量，期盼能在接下來的演藝道路上，投放更多個人特質展現在演藝作品。

對於宥勝加盟喜鵲娛樂，身為喜鵲娛樂老闆的Summer樂見其成，也提到對宥勝的第一印象就是這個人也太愛冒險了吧，看來要花點力氣與心思讓宥勝回心轉意，專注在演藝表演上，她並表示如何在宥勝熟悉的領域上深耕，並拓展演藝事業上的廣度，會是接下來首要方向。

出道滿十年的宥勝，回首十年演藝路，對一路幫助提攜過的貴人懷抱感恩，至於接下來的方向，他更高興將有喜鵲團隊一路陪伴，期許彼此能擦出火花，攜手前進。

宥勝為了前進南極點，花費一年進行體能訓練，經歷均溫達零下30度的天候條件下，日前挑戰南極點成功。由於惡劣天氣肆虐，在南極長征隊員身上留下些許印記，但全員精神狀況頗佳，他們將於8日返抵國門重回家人的懷抱。

在宥勝即將返家之際，老婆蕾媽表示，每一次的挑戰都建立在兩人的共識及安全基礎上，能全家挑戰的冒險我們必不缺席，藉由每次經歷讓孩子拓展視野，更是兩人的共同目標，也因此她能笑著看他去迎接每一個冒險挑戰，綻放最真實的自己，並傳遞正面的能量給每個需要的人。而她現在最想做的事就是見面後，能抱一抱他。

(中時 )