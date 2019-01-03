宥勝成了老蕭師弟！完成南極點冒險挑戰後加入新東家

宥勝加盟新東家。（喜鵲娛樂）

友善列印
中時
宥勝挑戰前進南極點。（橘子關懷基金會）
宥勝挑戰前進南極點裝扮。（橘子關懷基金會）
宥勝加盟新東家。（喜鵲娛樂）

宥勝日前完成挑戰前進南極點，睽違台灣兩個月的他正在踏上返家路程。喜鵲娛樂3日也宣布宥勝正式加入喜鵲這個大家庭，成為歌王蕭敬騰的師弟。宥勝將從2018年的冒險挑戰，在2019年轉換成精進表演並聚積演藝能量，期盼能在接下來的演藝道路上，投放更多個人特質展現在演藝作品。

對於宥勝加盟喜鵲娛樂，身為喜鵲娛樂老闆的Summer樂見其成，也提到對宥勝的第一印象就是這個人也太愛冒險了吧，看來要花點力氣與心思讓宥勝回心轉意，專注在演藝表演上，她並表示如何在宥勝熟悉的領域上深耕，並拓展演藝事業上的廣度，會是接下來首要方向。

出道滿十年的宥勝，回首十年演藝路，對一路幫助提攜過的貴人懷抱感恩，至於接下來的方向，他更高興將有喜鵲團隊一路陪伴，期許彼此能擦出火花，攜手前進。

宥勝為了前進南極點，花費一年進行體能訓練，經歷均溫達零下30度的天候條件下，日前挑戰南極點成功。由於惡劣天氣肆虐，在南極長征隊員身上留下些許印記，但全員精神狀況頗佳，他們將於8日返抵國門重回家人的懷抱。

在宥勝即將返家之際，老婆蕾媽表示，每一次的挑戰都建立在兩人的共識及安全基礎上，能全家挑戰的冒險我們必不缺席，藉由每次經歷讓孩子拓展視野，更是兩人的共同目標，也因此她能笑著看他去迎接每一個冒險挑戰，綻放最真實的自己，並傳遞正面的能量給每個需要的人。而她現在最想做的事就是見面後，能抱一抱他。

(中時 )

朴信惠隨興解放鎖骨V字帶 抓出知… 女星自爆在飯店被強姦 「挺好玩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。