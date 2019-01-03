基隆為防車禍設大量測速　反遭民轟：問題在設計!

基隆中山一、二路進行拓寬工程後問題多，因1公里內設了多達5支測速照相桿，被民眾抱怨「搶錢」，更遭嗆「問題不是超速，是設計!」(基隆市政府提供)

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中時電子報

基隆中山一路、中山二路去年完成拓寬工程，是基隆第一條40公尺寬的景觀大道，但近日卻有居民發現，路上短短1公里內就有5支測速照相桿，讓民眾不僅質疑「有必要嗎?」，更有人認為問題根本不是民眾超速，而是道路設計。

基隆市政府去年底完工中山一路、二路拓寬工程，是市長林右昌任內的重要政績，但完成後卻傳出許多爭議，不僅日前才傳出疑因動線設計不佳，導致啟用後車禍頻傳、居民抱怨「機車待轉區緊貼快車道，根本是待撞區」等，現在更有民眾發現，完工後的路上新增了不少測速照相桿。

綜合媒體報導，有民眾抱怨中山一、二路忠一路口至中華路口，短短的1公里內警方就裝設了5支測速照相桿，如果加上港西高架橋的2支測速照相桿，短短1.5公里內就有7支測速照相，讓民眾質疑「搶錢」。

對此，基隆市警局交通隊副隊長吳誌權則回應，拓寬工程中，居民與民代曾多次反映，由於路幅變寬，路過民眾很容易超速引發事故，且該路段實際上也曾多次發生車禍，因此請警方加強取締超速，而所有的測速桿設置都有經過會勘、評估，提醒駕駛人行經該路段應減速慢行並保持安全距離。

此事被發到當地社團「基隆人大小事」後引起討論，有人贊成警方做法，表示「只要遵守就算裝10支也沒什麼好怕的,擔心荷包失血就乖乖遵守吧!」但也有人認為該路段的問題在於設計而非民眾超速，表示「道路沒規劃好，卻一味要用路人限速，真是神設計跟神邏輯…」。

(中時電子報)

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