李遠哲逼宮小英遭酸一句 網笑翻：一針見血

2019年01月03日 19:45 中時電子報 黃麗蓉

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院長李遠哲等4位綠營獨派大老，今天在媒體刊登公開信要求蔡英文總統放棄連任，交出行政權、退居二線。資深媒體人單厚之狠酸李遠哲一句，「他的主張從來沒有對過；他反對的，也從來沒有錯過。」讓網友笑翻：一針見血啊！

4獨派大老向蔡英文語帶威脅說，蔡若一意孤行想連任，他們不得不支持另一組候選人，綠營分裂之責就不在他們，必須由蔡英文承擔。單厚之表示，言下之意就是，「九合一」敗選，都是蔡英文的責任，他們4人無絲毫責任。

單厚之在《Yahoo論壇》撰文指出，蔡英文的民調低，就是因為民眾把所有對民進黨政府的不滿，都算在蔡頭上，而蔡之所以民調低，也就是因為過去2年都被獨派綁架，硬做一些討人厭、違背多數人利益的事。而這4位活在雲端、活在神壇的老綠男卻不理解，其實討厭民進黨、討厭蔡英文的背後，本質就是討厭獨派。人民或許討厭蔡英文，但更害怕國家往獨派希望的方向走，怕死了這些老綠男欣賞的一切價值。

前總統李登輝就曾這樣形容李遠哲，「這個人，以為自己是萬能的，教改要管，九二一重建他在行，兩岸問題希望插一手，到處點到為止，卻從來不願意腳踏實地做最基本的苦工，這會變成在搞造神運動，無法為國家做。」單厚之也強調，從他有記憶以來，「李遠哲的主張從來沒有對過；而李遠哲反對的，也從來沒有錯過」。就衝著李遠哲現在的作法，讓他決定今天當「英派」，更樂見民進黨真的分裂，因為潮水退了，就知道誰沒有穿褲子。

(中時電子報)