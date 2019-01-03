女星自爆在飯店被強姦 「挺好玩的」沒報警網傻眼

2019年01月03日 19:46 中時電子報 施品瑜

大陸女星沈樵是一名裸體替身女演員，今（3日）她在朋友圈發文，透露元旦時在上海住某飯店被一名陌生男子強姦，對方還把她打到鼻青臉腫，沒想到事後她卻選擇不報警，還認為發生此事挺好玩的，淡然態度讓眾人全看傻眼。

沈樵在朋友圈發文：「新年第一天竟然被強姦了。」表示當時飯店房間wifi信號不佳，助理到別樓層講電話，而她想說等助理回來便沒關門，並穿著清涼打算拍一些性感照，結果發現有一名眼鏡男在門口看她，對方隨即進房間並反鎖門，正當沈樵想大聲呼救，男子還打她巴掌，接著把她推到床上性侵得逞。

沈樵透露對方性侵完後，她抓空檔跑到飯店走廊喊救命，未料一直到眼鏡男離開，都沒人出面相救，後來飯店工作人員前來關切，她卻稱不想追究想息事寧人，更說「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩兒的」，但也提醒大家一定要記得關好飯店門。

PO文貼出後掀起不小爭議，沈樵則透露自己在朋友圈發文一小時後就刪掉，不知是誰流傳出去，並說雖然男子有錯，但她也不該給人有誤會遐想空間，認為自己常拍裸戲，思想跟常人不太一樣，「做了就做了吧，反正我不追究。」

不過，也有不少網友質疑其真實性，更痛批她三觀不正，並表示「強奸案屬於公訴案件，如果案情為真，哪怕她不報案公安機關也應該介入調查；如果此事為虛構，那她這種造謠行為造成了社會恐慌，擾亂了社會秩序，對上海的治安環境也造成了負面影響，公安機關也要查清事實並追究其相應責任。」

(中時電子報)