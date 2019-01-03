鄭人碩斷指又聽障！「祖孫情深」和陸弈靜相依為命

2019年01月03日 19:50 中時 徐桐炘

楊貴媚左與胡宇威右首度搭檔演母子默契十足。（想亮影藝提供）

《寒單》官方正式預告 HAN DAN - Official Teaser

賀歲片《寒單》3日發布正式預告，曝光鄭人碩斷指傷殘的造型，該角不但有肢體殘缺，還有聽力障礙，演出難度不低，他為揣摩角色費盡心思，開拍前劇組特地安排他與後天聽障人士作交流，「說話時必須抓準那個速度與節奏，一但抓得不太對，就會四不像。」

飾演鄭人碩祖母的陸弈靜原不會說台語，但為演出台東在地婦人，讓導演黃朝亮將台詞錄成音檔，她拼命聽錄音一字字苦練，她和鄭人碩在片中有多場爭執戲，2人都繃緊情緒演出，讓平時愛撩妹的鄭人碩，在「阿嬤」面前也不敢多造次。

胡宇威則在預告中表情黯然拿著菸頭自殘燙身體，他的角色放棄原本大好前程，跟著媽媽楊貴媚拾荒，卻被責備：「有什麼出息？」2人首次合作搭檔演母子，胡宇威表示非常榮幸，雖然在片中有許多話不敢說，但一下戲氣氛截然不同，「媚姐在現場就像親媽媽一樣照顧我，拍完被她嚴詞責備的戲，媚姐不斷關心問我：『還好嗎？』」讓他拍完後忍不住打給自己媽媽說聲：「媽，你辛苦了！」

該片眾星雲集，「大哥專業戶」高捷參與演出，胡宇威更大膽向他嗆聲「你在威脅我嗎？」令人期待2人火花。此外，林予晞首次演電影，周旋在胡宇威與鄭人碩之間，小薰（黃瀞怡）更有超越個人尺度表現。黃朝亮表示，《寒單》不是傳統的歡樂賀歲片類型，想要傳遞的就是「情感」，希望闔家大小在過年時都能一起進戲院支持。該片23日上映。

(中時 )