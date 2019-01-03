歌舞俐落如韓團 音樂劇「傾城記」華麗描繪社會百態

2019年01月03日 20:02 中時 趙靜瑜

斂財宗教的偶像崇拜，無法杜扼的毒品問題，學運、工運等社會不同階層的彼此衝撞，是台灣社會的部分縮影，新生代作曲家也是C MUSICAL藝術總監張芯慈最新原創中文音樂劇作品《傾城記》嘗試將破碎百態等嚴肅入題，但「形式上仍有著音樂劇該有的華麗歌舞，觀眾還是可以感受音樂劇帶來的滿足感。」

張芯慈說，張芯慈說，這議題或許很沉重，但她希望可以帶給台灣音樂劇迷更多除了小情小愛之外的選擇。「傾城記」劇情描述身處中年危機的保險理賠部門員工，因為學運抗議而被迫改道，撞上了一個正在逃跑的謎樣少女，少女從一個研究機構逃出，意外帶出社會底層的秘密。

這次導演韓圭晶來自韓國，他本身是演員，對於演員的要求非常嚴謹，曾獲2016年DIMF最佳原創音樂劇獎，也參與過廣為台灣觀眾熟知的《悲慘世界》等知名韓國音樂劇作品演出。編舞則是韓籍編舞家鄭皓準，歌唱指導也是韓籍金仁馨，長期活躍於中國、韓國音樂劇演出，也是2016年湖南衛視《我想和你唱》第三期冠軍，台韓合體，形塑了《傾城記》有了韓國音樂劇特有的精準跟流暢感，群舞一出頗有韓團架式。

鄭皓準強調，演員在排戲時就必須要做到百分之百，「如果你不能在彩排就展現你的全部精力，那麼我根本不會指望你在正式演出時帶給大家甚麼驚喜。」鄭皓準也說，音樂劇就是要做到「像一場秀」，即使是陳述嚴肅的議題，也要讓觀眾感受到觀看了一場很棒的秀。張芯慈說，這對於參與的台灣演員來說，這次的演出是很好的充電機會。

「C MUSICAL製作」以創作中文音樂劇為發展核心，日前推出的獨角音樂劇「焢肉遇見你」是唯一受邀代表台灣前往2018韓國大邱國際音樂劇節（DIMF）演出的作品。

「傾城記」將於1月11日起到13日演出，地點在台中歌劇院中劇場。

(中時 )