問題來了：中共殲20隱形戰機未設置機砲

2019年01月03日 20:06 中時電子報 盧伯華

美媒《國家利益》引述美國軍事雜誌《戰鬥機》(Combat Aircraft)報導說，經過長期而仔細的觀察，被視為中共空軍標誌性尖端武器殲-20隱形戰機，很意外地發現它竟然沒有設置航空機砲。該報導認為，這對中共空軍或殲-20來說可能會是個問題。

《國家利益》指出，觀察家長期以來推測中共第5代雙引擎隱形戰機殲-20似乎在機上未設置幾乎是所有戰鬥機都會配置的機砲。從2011年1月首次飛行以來，殲-20的圖片或影像中都沒有發現可能是內置型機砲的凸起或開口，而在公開場合，殲-20也沒有攜帶外置機砲的吊艙。

報導說，《戰鬥機》的記者魯布雷奇(Andreas Rupprecht)在2019年1月號出版的雜誌中也確認殲-20並一配置機砲。

《戰鬥機》的報導介紹了殲-20的標準武器配置況。這架67英尺(約20.5公尺)長的戰機組成的首個中隊於2018年初正式服役，它有3個武器艙，在兩側進氣口旁各有一個，機腹中心還有一個較大的。2018年11月的珠海航展上，2架展示飛行的殲-20在眾目睽睽下打開武器艙，兩側彈架各攜帶一枚PL-10短程空對空導彈，機腹彈艙則攜帶4枚遠程PL-15導彈。前者大約與美國響尾蛇導彈類似，後者則與較先進的中程空對空導彈(AMRAAM)差不多。

若相較於美國F-22戰機，有3個武器艙，位置與殲-20相似，只是內容量稍大，總共可容納8枚導彈。另一型美國F-35隱形戰鬥機則是單一大型中置彈艙，到2018年底前，它只攜帶2枚AMRAAM。這兩架戰機配置了高速機砲作為輔助武器，F-22是內置20mm機砲，F-35A與F-35C配置35mm內置機砲，短距與垂直起降的F-35B是用可拆卸式的外部吊艙。

報導說，F-35機砲也有些爭議，早期型號的F-35根本連操控機砲軟體都缺。美國國防部武器測試辦公室表示，這種武器準確度不夠。不過F-35還是有這項備用武器，美國陸戰隊的F-35戰機去年9月在阿富汗戰場上就使用過吊艙機砲進行攻擊任務。

上世紀50年代以來由於導彈成為主要空戰武器，槍枝反而顯得有些多餘，戰機設計師也陸續拿掉一些不必要的槍砲型武器。但是，越戰期間服役的早期F-4戰機很快就因為沒有裝置機砲而後悔，因為在擁擠的空域或中近距離，多架戰機混戰時使用傳統槍械最為有利。越戰飛行員切斯爾(John Chesire)指出，沒有機砲是早期F-4戰機最大的錯誤，「子彈很便宜，可以瞄到哪裡打到哪裡」，「空戰時我真希望能有把槍」。後來的F-4戰機就把機砲裝了回去，此後的戰機也都不會缺少這項配置。

美空軍上校尼可拉斯(Stuart Nichols)在空軍指揮參謀學院的論文指出，機砲容易使用和維護，不會受電子戰或誘導彈的影響，也無需依賴雷達導引。機上雷達是很容易受到敵方的干擾而使導彈失靈。

報導說，今天世界上絕大多數戰機都配置機砲，只有殲-20例外。中共空軍未來可能會了解美國空軍兩代人在越南學到的教訓：「放棄機砲是有風險的」。

(中時電子報)