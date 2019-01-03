防治C肝 台南市推巡迴健檢門診

黃偉哲（左二）前往下營衛生所關心接受C肝篩檢的郭姓婦人。（李其樺攝）

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台南市衛生局、柳營奇美醫院3日上午在下營舉行C型肝炎特別門診階段性成果發表會，台南市長黃偉哲（中）希望2025年C肝能在台南市絕跡。（李其樺攝）

台南市衛生局、柳營奇美醫院3日上午在下營舉行C型肝炎特別門診階段性成果發表會，包括台南市長黃偉哲、台南市衛生局長陳怡、柳營奇美醫院院長黃順賢出席。黃偉哲表示，希望2025年讓C肝在台南市絕跡。

根據統計，肝癌是台南市癌症死因第一位，台南市目前篩檢C肝患者達6000人，尤其在六甲C肝盛行率13%，下營則有11.3%，為全台南市最高，因此衛生局與柳營奇美醫院合作，今年7月於下營區衛生所開設C型肝炎行動門診，已巡迴健檢方式提供C肝篩檢服務。

黃順賢表示，下營區衛生所開設C型肝炎特別門迄今共提供8診次，服務132人次。同時亦支援在地行動醫院肝炎患者腹部超音波及推動肝炎月防治衛教，透過社區行動和媒體宣廣，期望喚醒民眾護肝意識，讓肝病患者早期發現、早期治療。

柳營奇美醫院副院長陳志州表示，柳營奇美醫院7月在下營區開辦C型肝炎特別門診以來，共233人參與篩檢，有33位符合107年度C型肝炎口服藥物給付條件之患者就醫，其中29位接受口服藥物治療，接受治療率達87.8%，經治療有28位患者體內已無病毒，不再受C型肝炎病毒的威脅，歷經近半年的治療與追蹤，完成治療率高達96.5%，治療成效卓越。

黃偉哲表示，台南市因肝癌死亡人數前年有816人，人數不可謂不高，台南市府會盡全力配合中央政策，如果中央款項不到，由市府預算支應，「今日不做，明天一定會後悔」；也呼籲民眾不要諱疾忌醫。

(中時 )

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