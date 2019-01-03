大陸漂來死豬驗出非洲豬瘟病毒 金門防疫大拉警報

2019年01月03日 20:24 中時 李金生

金門發現海漂死豬周界3公里內的養豬場，在養190頭豬隻未發現異常狀況。（金門縣防疫所提供）

金門縣長楊鎮浯強調，最初處理和後續狀況都在可控制範圍內，民眾不必恐慌，也希望外界莫做無謂聯想和揣測。（李金生攝）

農委會關切的電話不斷，金門縣防疫所長文水成報告最新狀況。（李金生攝）

金門田浦海灘大陸漂來的死豬驗出「非洲豬瘟」病毒，縣府今（3）日下午成立緊急應變中心。（李金生攝）

金門田浦海灘大陸漂來的死豬驗出非洲豬瘟病毒，縣府今（3）日下午成立緊急應變中心，今天起將對確診病例周界半徑5公里內9戶養豬場進行抽血檢驗作業，同時也將要求現有28戶餵食廚餘的養豬場改吃飼料，並由海巡署24小時加強岸際巡邏，全天候嚴防疫情跟著海漂死豬上岸。

去年12月31日在田浦灘岸發現的斃死豬，已由金門縣防疫所在次日採樣送驗後焚燒處理，同時先對周界半徑3公里範圍內，位於碧山的1戶養豬場進行訪視，結果在養豬隻190頭中，僅2日有1隻因腦膜炎死亡，並非異常死亡，也與疫情無關。

縣府採取最高規格防疫標準，決定擴大至周界半徑5公里範圍內的9戶養豬場，今天派員每場各抽血採樣20頭，檢體送請農委會家畜衛生試驗所檢驗。

另金門目前有68戶養豬場，在養豬隻1萬1000頭，其中28戶有餵食廚餘，縣府今天也將召集溝通，擬由縣府動用災害防治準備金，補助改吃飼料，封堵可能的防疫缺口，減少感染罹病機會。同時全島廚餘也將集中送往環保局堆肥場處理，嚴禁再用以餵食豬隻。

金門與大陸僅一水之隔，前年自對岸漂來垃圾381公噸，去年也有226公噸，往年也均有海岸線發現死豬情事，海巡署在目前防疫重點期間，也將24小時全天候加強岸際巡邏，縣府允諾補助消耗性防疫資材，全力協同執行防疫作業。

縣府已針對疫情一旦失控，模擬各種因應作為和分工機制。縣長楊鎮浯強調，這些預防性措施均屬從嚴面對可能狀況，也是最壞的打算，避免重蹈多年前「口蹄疫」疫情對地區產業的傷害，而田浦發現死豬案仍屬偶發、單一事件，最初處理和後續狀況都在可控制範圍內，民眾不必恐慌，也希望外界莫做無謂聯想和揣測，縣府將全力配合和執行防疫，相信對觀光不會帶來影響。

(中時 )