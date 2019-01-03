開放愛酒好漢來挑戰！「伏魔塔」9層108杯SHOT超壯觀

2019年01月03日 20:31 中時 何書青

台南晶英酒店以《水滸傳》108條好漢為題材，設計出吸睛的「伏魔塔108 SHOT」，每組6000元＋10％。（台南晶英酒店提供）

品酒也能饒富趣味，台南晶英酒店的池畔酒吧水晶廊善於將酒品結合華人文化故事，並有著以茶入酒的特色，包含推出後引發話題且大獲好評的36計調酒SHOT盤、百茶酒、美人茶酒等。今年飯店再接再勵，以中國古典文學名著《水滸傳》中108條好漢為新題材，設計出前所未有的「伏魔塔108 SHOT」，每組共108杯SHOT，售價6000元+10%。

中國古典四大文學名著之一《水滸傳》中的108條好漢，原為張天師禁錮於伏魔塔中的36個天罡星與72個地煞星，他們雖然有著各式各樣經歷與背景，但皆是講究義氣的好漢。

台南晶英酒店當家調酒師徐世軒經理以此為發想，並發揮水晶廊將各類茶品融合精緻烈酒的做法，運用台灣特有12款特色茶品製成基酒，並加入以台南特色蜜餞融合之9款風味苦艾酒，設計出高達9層、共計108杯的「伏魔塔」，每層都有1款風味苦艾酒搭配12款基酒，用茶香帶出蜜餞的甘甜，杯杯獨具創意。

伏魔塔基酒選用台灣特色茶品，這些茶的產地也恰好環繞台灣一周，包含府城鷲嶺紅茶、滿州港口茶、台東紅烏龍、花蓮蜜香紅茶、坪林包種茶、石門鐵觀音、三峽碧螺春、苗栗東方美人茶、南投貴妃烏龍、日月潭紅玉紅茶、鹿谷凍頂烏龍與阿里山高山茶（金萱），再分別加入伏特加、萊姆酒、琴酒、龍舌蘭、皮斯可、威士忌等頂級純酒配製而成；而「風味苦艾酒」則是把苦艾酒佐以中藥材燻製的台南老店特色蜜餞。

造型上也別出心裁，用象徵《水滸傳》故事中封印著36個天罡星和72個地煞星的透明水晶塔，層層堆疊出高塔，加上炫麗閃爍的燈光，模樣吸睛。此外，酒吧為增添飲酒樂趣，現場還準備專屬的「子午輪盤遊戲組」，讓前來一聚的朋友們能隨機抽SHOT、時辰比大小或加注時辰等，來場趣味十足的大挑戰。

★飲酒過量，有礙健康！

(中時 )