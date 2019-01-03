美政府關門持續 川普曝拒民主黨條件原因：讓我看起來很蠢

川普2日出席內閣會議，同日並與國會兩黨議員會晤，討論政府重新開張，但沒有結論。(美聯社)

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美國聯邦政府關門今天邁入第13天，總統川普昨天與國會兩院的兩黨領袖會面，但沒有得到任何結論，川普對要求國會通過撥款，以興建邊境高牆的態度依舊強硬，雙方約定周五再談。參院共和黨領袖麥康奈表態，不會通過不包括撥經費建圍牆的民主黨版臨時撥款方案。川普也警告，政府關門可能持續一段長時間。

美國有線電視新聞網（CNN）則引述消息來源談話報導，川普告訴國會議員，他無法接受民主黨所提的重啟政府條件，因為「那會讓我看起來很蠢」。

聯邦眾議院新會期周四展開，民主黨重新取回眾院掌控權，一位該黨幕僚透露，民主黨將進行多項表決，內定的眾院議長裴洛西女士說，「我們要總統恢復政府運作」。不過即使表決過關，川普也不可能簽署。先前兩黨共同研商、且已在參院闖關的撥款措施，川普不願背書，除非國會撥發興建美墨邊界高牆所需的逾50億美元預算。

參院少數黨領袖、民主黨籍的舒默表示，他在與川普會面時曾單刀直入問道，在兩黨努力消弭歧見之際，為何無法讓政府重新開張？「但他沒給我個像樣的解答。」消息來源指出，舒默在會中第三度問川普，至少給個理由，解釋為何不接受民主黨所提的建議，川普回答，「如果我真那麼做，我看起來會很蠢。」據知情幕僚告訴CNN，同樣與會的國土安全部長尼爾森在會中強調，美國南部邊界的狀況是「危機」，依一般現狀的撥款「絕對不夠」。

(中時 )

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