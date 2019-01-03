2019台北冬季旅展華信航空加碼送免費機票－擴大國旅暖冬遊！

澎湖福朋喜來登酒店。圖：華信提供

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台東鹿鳴酒店。圖：華信提供
澎湖昇恆昌澎澄飯店。圖：華信提供
金門金沙大地渡假酒店。圖：華信提供

2019台北冬季旅展將自明〈4〉日起一連四天在台北世貿一館舉辦，為農曆年前最大規模旅展。華信航空與燦星旅遊合作推出機票加星級飯店住宿，無論是前往台東、澎湖或金門，兩人同行、每人只要新台幣3,999元起。旅客可選擇2天1夜入住台東鹿鳴溫泉酒店、澎湖昇恆昌澎澄飯店、澎湖福朋喜來登酒店，或3天2夜入住金門金沙大地渡假酒店，機票加住宿一律每人只要3,999元起。

因應擴大國旅暖冬遊補助方案，購買冬季旅展機加酒專案，華信航空與業者再加碼贈送100張華信航空免費來回機票，旅客可於今年1月31日、暖冬遊補助活動截止前，使用免費機票漫遊台東、澎湖或金門，還可申請擴大國旅暖冬遊，每房最高新台幣1,500元住宿補助。

華信航空飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點，每周約320班，航班相當密集，國內旅遊行程安排更便利，歡迎民眾在1月4~7日期間前來世貿一館參觀，選購華信航空冬旅展限定優惠產品。

澎湖福朋喜來登酒店正對港邊，面港景觀房設有2坪以上超大獨立觀海陽台，此外還有SPA芳療、戶外無邊際游泳池，充滿悠閒與豐富多元遊憩享受。於2018年全新開幕的澎澄飯店，擁有室內極限運動星探索，隔壁連通昇恆昌免稅商場，來渡假還可以順道血拼及玩攀岩運動，華信非常舒壓。

台東鹿鳴溫泉酒店獲TripAdvisor推薦家庭式旅遊第一名的飯店，可躺在床上觀星同時泡湯觀星，房內100%紅葉碳酸溫泉浴池，弱鹼性碳酸氫鈉泉,別名美人湯。金門金沙大地渡假酒店粉嫩繽紛的歐風城堡建築外觀，營造出夢幻悠閒的渡假氛圍，吸引許多旅客入住體驗。

(工商 )

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