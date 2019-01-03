陳筱諭組村姑助選團 呼籲初選機制公正公開

2019年01月03日 20:37 中時 李其樺

陳筱諭競選團隊3日組成村姑助選團。（李其樺攝）

台南市立委第二選區補選國民黨至今悄無聲息，民進黨內初選形成郭國文對決陳筱諭態勢。陳筱諭競選團隊3日組成村姑助選團，質疑日前郭國文和李俊毅會面，予人「密室政治」聯想，也呼籲民進黨提供公開公正的初選機制，勿再操弄密室交易、私相授受的戲碼；對此郭國文回應，他和李俊毅是公開見面，沒有所謂的密室政治。

今天數十位農漁牧婦女字組成「村姑助選團」，高喊「基層拚高層」、「陽光拚暗室」，力挺陳筱諭代表民進黨參選立委，針對近日民進黨中央有立委屬意人選不實謠言，呼籲民進黨公平公正公開舉辦初選。

對於日前李俊毅宣布退出台南市第二選區立委補選，前天李俊毅和另名立委參選人郭國文更闢室密談，李更承諾全力支持郭國文參選，陳筱諭認為，前2周一直看到李俊毅上節目批評新潮流，李俊毅卻在近日宣布退選，峰迴路轉、戲劇性大轉變，不免讓她的支持者和選民都感到擔心，希望大家能走陽光政治，不要密室政治。

陳筱諭強調，民進黨有公平的初選競爭機制和規定，唯有公正、公平、公開的訴諸民意，才是民進黨重返昔日榮光唯一的道路。她期盼1月中旬，台南能光明正大地選出最能反映基層民意的人選。

對於陳筱諭質疑，郭國文回應，他很早就在今年元旦和李俊毅約時間拜訪，2日當天是公開拜訪李俊毅向他請益，並獲得他的支持，沒有所謂的密室政治。

(中時 )