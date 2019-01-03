又一高官背叛金正恩！這國頭好痛

2019年01月03日 20:14 中時電子報 吳映璠

又一名高官背叛北韓，在外國尋求政治庇護。韓國媒體報導，北韓派駐義大利代理大使趙成吉（音譯）自去年11月起即失去音訊，據傳他已在西方國家尋求政治庇護。

韓國中央日報3日報導，引述自匿名外交人士表示，趙成吉原訂去年11月底任期到期，不過在任務結束前夕便失去聯繫，報導指出他已在12月初向某個西方國家尋求政治庇護，目前由義大利政府安置在安全的地方。

這名人士還指出，義大利政府現在相當頭大、焦慮，不知下一步該如何處理這個棘手問題。

另綜合英國衛報（The Guardian）、路透社報導，趙成吉在外國尋求政治庇護的消息已獲得南韓國會議員證實，而他現在的確已藏匿在安全地方，接受保護。

至於各界關注提供庇護的國家是哪國，會不會是義大利？消息人士並不願透露，僅表示義國官方並沒有趙成吉申請庇護的紀錄。

報導指出，現年48歲的趙成吉2015年被派駐羅馬，2017年10月接替北韓前駐義大利大使文正男（音）出任代理大使，他的任期於去年11月底到期，據悉北韓已找到接替他職位的人選。2017年9月3日北韓進行第6次核試，義國政府隨後將文正南驅逐出境以示抗議。

另外匿名北韓專家透露，趙成吉出生自北韓權力核心高幹家庭，一般駐外人員都必須將小孩留在國內作為人質，以降低他們叛逃的可能，不過趙成吉2015年派駐羅馬時，身邊就跟著妻子、兒女，顯示他出生自特權階級。

趙成吉是最新一起北韓高官叛逃案例，上一次高官對外投誠案例要回溯至2016年，當時駐英國大使館公使太勇浩投誠南韓。

(中時電子報)