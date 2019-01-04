新化高中友善校犬 學生狗狗一家親

2019年01月04日 07:15 中時 李其樺

新化高中學生和另外一隻取名「閃電」的校犬親密互動。（李其樺翻攝）

新化高中動物保護社教師許曉菁飼養一隻取名為「阿醜」的敘利亞倉鼠，也就是受歡迎的日本人氣卡通「哈姆太郎」，也是校內人氣寵物。（李其樺翻攝）

新化高中動物保護學習社飼養2隻校犬，分別取名「英俊」和「閃電」，平日英俊和閃電以校園為家，除了會不定時巡視校園，防止陌生人入侵，也是新化高中學生的好朋友。

英俊和閃電都是黑色台灣土狗，根據學生表示，會取名「英俊」由來，因為第一眼看會覺得牠很有大將之風，英俊瀟灑；另名取名叫「閃電」的台灣土狗，尾巴因為和閃電的形狀類似得名。

英俊和閃電平時養在校園內，由動物保護社社員定期餵養、清洗，平時則以校園為家，不關在籠子，而是放出來任其自由走動，兩隻台灣土狗皆個性溫馴優雅，和學生互動親密友善，是新化高中頗受歡迎的人氣校犬。

另外，動物保護社教師許曉菁飼養一隻取名為「阿醜」的敘利亞倉鼠，也就是受歡迎的日本人氣卡通「哈姆太郎」，平日阿醜會放在後面的櫃子，社課期間會把牠放出來與學生互動，拉近社員之間的距離。

新化高中校長鄭曜忠表示，學校現在共有35個學生社團，其中動物保護社屬於服務性社團，社團成立一年多，目前有21位社員，每位社員學習如何正確的照顧動物，給動物一個更好的環境。

(中時 )