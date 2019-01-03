日在美陸之外構築巨大貿易圈 力阻保護主義

2019年01月03日 21:52 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

去年12月30日，不含美國而由11國參加的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP，又稱「TPP11」）已經生效。到今年2月1日，日本與歐盟（EU）的《經濟合作協定》（EPA）也將生效。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）3日指出，在展開貿易戰的美陸之外，占全球GDP近4成的巨大貿易圈將啟動，將成為防止貿易保護主義連鎖的試金石。

關於TPP11，除日本外的10國將最終基本上取消全部關稅。日本也將最終取消100％工業產品、82.3％農林水產品的關稅。而在日歐EPA中，日本方面在94％品類、歐盟方面在99％品類上分別取消關稅。

相關協定生效帶來的效果巨大。日本國際貿易投資研究所研究主管高橋俊樹表示，從對日本出口徵收的關稅來看，僅加拿大和澳大利亞等5個國家第1年就將減少約20億美元。關於日本對來自其他10國的進口徵收的關稅，第1年將減少約10億美元。

日經報導說，企業看到商機，也已開始採取行動。以日本從澳大利亞和紐西蘭進口的牛肉為例，最多38.5％的關稅將分階段下調，到第16年減為9％。日本永旺零售在TPP11生效之前的12月上旬，把澳大利亞塔斯馬尼亞牛排的熱門商品價格下調了約20～130日圓/100克。

Suntory Wine International將自日歐EPA生效的2月1日開始，下調69種葡萄酒的出貨價格。按出貨價格計算下調1～11％左右，即20～140日圓。

伊藤忠商事2018年春季向越南紡織巨頭「越南國家紡織服裝集團（VINATEX）」追加出資約50億日圓，成為僅次於越南政府的大股東，希望藉此加強海外出口。例如向加拿大出口1萬日圓的外套之際，此前接近20％的關稅將減為零。銷售價格降低、確保利潤空間等商業優勢將加強。到2021年將把出口額增加至1.5倍的1千億日圓。

12月30日起，日本對加拿大出口乘用車面臨的關稅也從6.1％降至5.5％，然後分階段降為零。日本各廠商期待這將有助於提高包括零部件出口在內的競爭力。

日經指出，另一方面，日本與相關各國降低關稅對於沒有加入TPP11等的美陸將構成打擊。

2007年日本與智利的EPA生效之際，智利產葡萄酒在日本受到歡迎，到2015年超過法國產，躍居首位。2007年，美國產和智利產葡萄酒的日本進口量均為1萬千升左右，幾乎相同，但到2017年出現8倍的差距。如果自由貿易區擴大，在牛肉等領域，美國產的競爭力也將下降。

在服裝領域，不僅是縫製工廠，把絲線和麵料等原材料的生產基地從大陸遷往越南等地的趨勢也將擴大。這是因為要享受TPP11的減稅措施，有必要使用在TPP11成員國生產的絲線等。

日經說，大陸的經濟規模被認為將來有望超過美國，創建TPP的行動還意在打造能對抗大陸的經濟圈，建立推動大陸開放市場的包圍網。如果美國加入TPP11等自由貿易圈，參加國的GDP將占到全球6成。

但是，2017年美國總統川普宣布退出TPP。結果，在日本主導下，11國的協定生效。泰國、印尼、英國也在討論參加TPP11。如果自由貿易區顯示出加速經濟增長的局面，進一步擴大參加國將成為可能。

日本2002年首次與新加坡簽署的EPA已生效16年。日本政府估算認為，TPP11和日歐EPA對日本GDP的拉動效果分別達到約7.8兆日圓和約5.2兆日圓。日本經濟財政再生相茂木敏充強調稱，「這是日本新的增長引擎」。

對日本來說，這對於2019年初啟動的日美《貨物貿易協定》（TAG）談判也將產生積極作用。日本政府希望使美國國內感到焦慮，促使農業關稅在「TPP和日歐EPA達成共識的水平」這一日本能作出妥協的範圍內儘早敲定。

日本野村綜合研究所的木內登英表示，「TPP11生效和成員國擴大將成為貿易保護主義的防波堤。還可能成為把美國拉回自由貿易的武器」。從中長期來看，能否促使美國改變主意、同時讓大陸進一步推進市場開放？TPP11和日歐EPA的走向將成為關鍵。

(中時 )